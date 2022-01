Culturespaces : conclusion d'un accord pour la cession de l'entreprise avec IDI et le Groupe Chevrillon

ENGIE et M. Bruno Monnier annoncent avoir conclu un accord pour la cession de 100% de Culturespaces avec le consortium formé par IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement et le groupe Chevrillon. Bruno Monnier, président et fondateur de Culturespaces apporterait sa participation minoritaire au consortium. Détenu respectivement à hauteur 86,14% et 13,86% par ENGIE et M. Monnier, Culturespaces est un spécialiste français de la gestion globale de lieux culturels et pionnier mondial dans la création de centres d'art numériques et d'expositions immersives.

Avec cette cession, ENGIE franchit une étape supplémentaire dans la mise en œuvre de son plan stratégique présenté au mois de mai 2021. Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan de recentrage stratégique du Groupe, dont l'objectif est de se concentrer sur ses activités cœur liées à l'énergie.

Créé en 1990 par Bruno Monnier, Culturespaces a plus de 30 ans d'expérience dans la gestion de lieux culturels en France, au sein desquels 4,6 millions de visiteurs avaient été accueillis en 2019, pour un chiffre d'affaires de 69,7 M€. Ayant débuté en tant qu'opérateur privé dans la gestion globale de monuments, musées et centres d'art, Culturespaces est progressivement devenu une référence dans la création de centres d'art numérique et d'expositions immersives, avec l'ouverture en 2018 et en 2020, de l'Atelier des Lumières à Paris et des Bassins des Lumières à Bordeaux. Son développement se poursuit à l'international avec l'inauguration cette année de trois nouveaux centres d'art à New-York, Amsterdam et Séoul.

En adossant Culturespaces à des partenaires financiers capables d'accompagner dans la durée sa prochaine phase de croissance, cette opération devrait permettre la concrétisation et la poursuite des efforts réalisés par ENGIE et Bruno Monnier dans le développement de l'entreprise. Le consortium entend en effet accélérer le développement international de cet acteur de référence pour la gestion déléguée de sites culturels.

Le processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel a été effectué. Cette opération devrait être conclue d'ici à la fin du premier semestre 2022.