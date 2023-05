ENGIE : A suivre aujourd'hui

Le chiffre d’affaires d'Engie s’élève à 29,2 milliards d’euros, en hausse de 14% en brut et 14,2% en organique. L’EBITDA s’est établi à 5,4 milliards d’euros, en hausse de 16,9% en brut et 16,2% en organique. L’EBITDA (hors Nucléaire) s’est établi à 4,8 milliards d’euros, en hausse de 22,8% en brut et 21,9% enorganique. L’EBIT (hors Nucléaire) s’est elevé à 3,8 milliards d’euros, en hausse de 29,8% en brut et 28,8% en organique.



Le groupe énergétique français précise que ses activités Renouvelables ont enregistré une croissance organique de l'EBIT de 31,3%, en raison de meilleurs volumes d'hydroélectricité au Portugal et en France, de prix plus élevés en Europe (principalement pour l'hydroélectricité française) et de la contribution des capacités nouvellement mises en service.



Le Cash Flow From Operations s'est établi à 3,8 milliards d'euros, en hausse de 3,8 milliards d'euros par rapport au premier trimestre 2022. Cette augmentation est principalement liée à la croissance de l'EBITDA (+0,8 milliards d'euros) et à l'amélioration du Besoin en Fonds de Roulement (+ 3,1 milliards d'euros)



Coté perspectives, Engie vise un résultat net récurrent part du Groupe qui devrait se situer dans la moitié haute de la fourchette de 3,4 à 4milliards d'euros. L'EBIT hors nucléaire est également attendu dans le haut de la fourchette indicative de 6,6 à 7,6 milliards d'euros.



Engie continue de viser une notation de crédit " strong investment grade " et un ratio de dette nette économique sur EBITDA inférieur ou égal à 4,0x sur le long terme.



Le Groupe réaffirme sa politique de dividende, basée sur un taux de distribution de 65 % à 75 % du RNRpg et le dividende plancher de 0,65 € par action pour la période allant de 2023 à 2025.