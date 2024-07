Edouard Neviaski, Directeur général de la Business Entity « Global Energy Management & Sales » d'ENGIE, affirme : « ENGIE et BASF, c'est une histoire de chimie verte. Après avoir conclu, en 2021, le plus long contrat d'achat d'électricité jamais signé dans l'industrie chimique européenne, nous sommes heureux d'accompagner à nouveau notre partenaire dans sa progression sur le volet

BASF et ENGIE sont des partenaires de longue date. Nous utilisons de plus en plus de matières premières alternatives telles que le biométhane au sommet de notre chaîne de valeur, pour soutenir notre transition vers une économie circulaire. Ce contrat nous garantit un approvisionnement en biométhane à long terme à des tarifs compétitifs. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur un partenaire aussi fiable qu'ENGIE

Grâce à ce contrat d'achat et à l'utilisation du biométhane, BASF élargit encore son portefeuille de produits en offrant à ses clients une ECP (empreinte carbone produit) plus faible ou nulle dans des secteurs tels que l'automobile, l'emballage, les détergents et les textiles.

Sur ses sites de Ludwigshafen (Allemagne) et d'Anvers (Belgique), BASF utilise du biométhane certifié comme alternative durable aux matières premières fossiles dans son processus de fabrication. Cette démarche soutient la transformation durable de l'entreprise, en réduisant son empreinte carbone. La quantité de biométhane est attribuée au produit final selon un système de certification tiers et mondialement reconnu, baptisé approche Biomass Balance (bilan de la biomasse).

biométhane. Notre portefeuille de biométhane est en constante augmentation et ce nouvel accord nous rapproche de notre ambition de vendre 30 térawattheures de biométhane par an d'ici à 2030. Au vu du fort potentiel de croissance et de l'ambition de l'Europe de produire 35 milliards de m3 d'ici 2030, nous pensons que les BPA vont connaître une nette progression. »

Le biométhane est un gaz renouvelable produit à partir de la fermentation de déchets organiques provenant des ménages, de l'agriculture ou de l'industrie. Il limite considérablement les émissions de gaz à effet de serre, par rapport aux ressources fossiles.

À propos d'ENGIE

ENGIE est un groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services. Avec ses 97 000 collaborateurs, ses clients, ses partenaires et ses parties prenantes, le Groupe est engagé chaque jour pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l'environnement. Guidé par sa raison d'être, ENGIE concilie performance économique et impact positif sur les personnes et la planète en s'appuyant sur ses métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à ses clients. Chiffre d'affaires en 2023 : 82,6 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Euro 100, MSCI Europe) et extrafinanciers (DJSI World, Euronext Vigeo Eiris - Europe 120 / France 20, MSCI EMU ESG screened, MSCI EUROPE ESG Universal Select, Stoxx Europe 600 ESG-X).

À propos de BASF

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique, protection de l'environnement et responsabilité sociétale. Près de 112 000 collaborateurs du Groupe contribuent au succès de nos clients dans presque tous les secteurs et quasiment tous les pays du monde. Notre portefeuille est constitué de six segments : Produits chimiques, Matériaux, Solutions industrielles, Technologies de surface, Nutrition et soins et Solutions pour l'agriculture. En 2023, BASF a généré un chiffre d'affaires de 68,9 milliards d'euros. Les actions BASF sont négociées à la bourse de Francfort (BAS) et sous le nom American Depositary Receipts (BASFY) aux États-Unis.

Pour plus d'informations : www.basf.com