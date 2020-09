ENGIE : BUSINESS 4 GOOD with ENGIE - Et si impact positif rimait avec performance?

L'édito

Par Navi Radjou,

conseiller en innovation & leadership

Co-auteur du best seller « L'innovation Jugaad »

Pour beaucoup, l'année 2020 avec la crise du COVID 19 marque la fin d'une ère. Le modèle économique capitaliste vieux de 200 ans, basé sur la maximisation des profits et « faire plus avec plus » (utiliser toujours plus de ressources pour créer plus de produits) touche à sa fin. À sa place, les technologies numériques, les nouvelles réglementations, les mouvements anti-mondialisation et des millions de consommateurs et d'employés issus des générations Y et Z avec une conscience sociale et écologique aiguë vont donner naissance à « l'économie frugale ».

Une économie frugale génère une plus grande valeur-et des valeurs-pour toutes les parties prenantes d'un écosystème d'une manière très efficace, socialement inclusive et éco-durable-en utilisant moins de ressources et sans polluer. Cette nouvelle économie de plusieurs trillions de dollars est alimentée par trois méga tendances-le partage des ressources entre entreprises (qui réduit le gaspillage), la production en circuits courts et chaînes de valeur hyper-locales (qui redynamise les territoires), et les principes d'économie circulaire et régénératrice (qui dépollue et nous reconnecte à la Nature).

Dans ces quelques pages, vous allez découvrir des projets singuliers, dé- veloppés par des collaborateurs d'ENGIE, en pionniers de cette nouvelle économie frugale. Portés par l'écosystème du groupe, ces innovateurs participent à la réinvention de notre monde pour le meilleur avec cette nouvelle approche d'un business désormais efficient ET bienveillant.

Bonne lecture !