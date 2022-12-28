ENGIE : Document AMF CP. 2022DD877532

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2022DD877532
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23 décembre 2022
FR0010208488 - DD154717
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
Claire WAYSAND, DGA EN CHARGE DU SECRETARIAT GENERAL, STRATEGIE, R&I, COMMUNICATION
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : ENGIE
LEI : LAXUQCHT4FH58LRZDY46
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 22 décembre 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation
NATURE DE LA TRANSACTION : Souscription
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : PARTS DE FCPE
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010208488
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 10.5200 Euro
VOLUME : 4 795.6274
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 10.5200 Euro
VOLUME : 4 795.6274
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 23 décembre 2022
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