Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. ENGIE
  6. Actualités
  7. Synthèse
    ENGI   FR0010208488

ENGIE

(ENGI)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  13:50 28/12/2022
13.49 EUR   -0.94%
13:08Engie : participation à un projet pilote en Ecosse
CF
12:42Engie : Document AMF CP. 2022DD877540
PU
12:42Engie : Document AMF CP. 2022DD877539
PU
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

ENGIE : Document AMF CP. 2022DD877537

28/12/2022 | 12:41
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2022DD877537

23 décembre 2022

FR0010208488 - DD154719

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

PAULO ALMIRANTE, DGA EN CHARGE DES ACTIVITES RENOUVELABLES

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ENGIE

LEI : LAXUQCHT4FH58LRZDY46

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 22 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Souscription

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : PARTS DE FCPE

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010208488

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 10.5200 Euro

VOLUME : 4 795.6274

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 10.5200 Euro

VOLUME : 4 795.6274

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 23 décembre 2022

COMMENTAIRES :

Souscription de parts de FCPE formule "Classique" dans le cadre du plan d'actionnariat salarié "LINK 2022"

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Engie SA published this content on 26 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 December 2022 11:20:06 UTC.


© Publicnow 2022
Toute l'actualité sur ENGIE
13:08Engie : participation à un projet pilote en Ecosse
CF
12:42Engie : Document AMF CP. 2022DD877540
PU
12:42Engie : Document AMF CP. 2022DD877539
PU
12:42Engie : Document AMF CP. 2022DD877538
PU
12:41Engie : Document AMF CP. 2022DD877537
PU
12:41Engie : Document AMF CP. 2022DD877535
PU
12:41Engie : Document AMF CP. 2022DD877532
PU
12:41Engie : Document AMF CP. 2022DD877528
PU
12:41Engie : Document AMF CP. 2022DD877526
PU
12:36La confiance dans l'approvisionnement en énergie alimente le rallye de la Bourse frança..
MT
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur ENGIE
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 66 068 M 70 383 M -
Résultat net 2022 4 916 M 5 237 M -
Dette nette 2022 21 147 M 22 528 M -
PER 2022 5,53x
Rendement 2022 10,2%
Capitalisation 32 988 M 35 143 M -
VE / CA 2022 0,82x
VE / CA 2023 0,81x
Nbr Employés 154 364
Flottant 72,6%
Graphique ENGIE
Durée : Période :
ENGIE : Graphique analyse technique ENGIE | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ENGIE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 16
Dernier Cours de Clôture 13,62 €
Objectif de cours Moyen 17,72 €
Ecart / Objectif Moyen 30,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Catherine MacGregor Chief Executive Officer & Director
Pierre-François Riolacci Group Executive Vice President-Finance
Jean-Pierre Clamadieu Chairman
Yves Le Gélard Chief Information & Digital Officer
Shankar Krishnamoorthy EVP-Strategy Innovation & Industrial Development
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ENGIE4.64%35 143
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY159.85%105 007
SEMPRA ENERGY19.25%49 929
ELECTRICITÉ DE FRANCE21.50%47 756
NATIONAL GRID PLC-6.62%43 561
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC.-8.47%30 840