Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. ENGIE
  6. Actualités
  7. Synthèse
    ENGI   FR0010208488

ENGIE

(ENGI)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:39:04 20/03/2023
13.57 EUR   +1.00%
18:19Engie : Document AMF CP. 2023DD890152
PU
18:18Engie : Document AMF CP. 2023DD890145
PU
18:18Engie : Document AMF CP. 2023DD890157
PU
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

ENGIE : Document AMF CP. 2023DD890145

20/03/2023 | 18:18
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2023DD890145

20 mars 2023

FR0010208488 - DD155730

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

SEBASTIEN ARBOLA, DIRECTEUR GENERAL ADJOINT

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ENGIE

LEI : LAXUQCHT4FH58LRZDY46

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 15 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition définitive d'actions de performance

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010208488

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 12 001.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 12 001.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 20 mars 2023

COMMENTAIRES :

Acquisition d'actions de performance dans le cadre du plan mis en place par la société au titre de l'exercice 2019 ; valeur

de l'action au 15.03.2023, jour de l'acquisition définitive : 14,062 euros.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Engie SA published this content on 20 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 March 2023 17:16:03 UTC.


© Publicnow 2023
Toute l'actualité sur ENGIE
18:19Engie : Document AMF CP. 2023DD890152
PU
18:18Engie : Document AMF CP. 2023DD890145
PU
18:18Engie : Document AMF CP. 2023DD890157
PU
18:17Engie : Document AMF CP. 2023DD889959
PU
18:17Engie : Document AMF CP. 2023DD890161
PU
13:06Engie : TCG Companies dépasse les 5% du capital
CF
12:54Arrêt des expéditions dans les raffineries de TotalEnergies en raison de la poursuite d..
ZR
17/03Poubelles, raffineries: les perturbations continuent, grève recon..
AW
17/03Les syndicats français appellent à de nouvelles grèves dans les raffineries dans le cad..
ZR
16/03Engie : Approbation AMF CP. 230072
PU
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur ENGIE
Plus de recommandations
Données financières
CA 2023 77 644 M 82 768 M -
Résultat net 2023 3 620 M 3 859 M -
Dette nette 2023 26 423 M 28 167 M -
PER 2023 8,90x
Rendement 2023 8,21%
Capitalisation 32 516 M 34 661 M -
VE / CA 2023 0,76x
VE / CA 2024 0,81x
Nbr Employés 88 241
Flottant 72,6%
Graphique ENGIE
Durée : Période :
ENGIE : Graphique analyse technique ENGIE | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ENGIE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 16
Dernier Cours de Clôture 13,43 €
Objectif de cours Moyen 16,82 €
Ecart / Objectif Moyen 25,2%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Catherine MacGregor Chief Executive Officer & Director
Pierre-François Riolacci Group Executive Vice President-Finance
Jean-Pierre Clamadieu Chairman
Shankar Krishnamoorthy EVP-Strategy Innovation & Industrial Development
Claire Waysand Secretary, EVP-Strategy, Research & Innovation
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ENGIE0.33%34 661
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY-3.79%101 014
ELECTRICITÉ DE FRANCE-1.38%49 036
NATIONAL GRID PLC4.17%46 490
SEMPRA ENERGY-5.95%45 731
RWE AG-8.99%30 012