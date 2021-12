ENGIE : L'actu de fin d'année du Team ENGIE

« Évidement ce n'est pas le dénouement que j'avais espéré et je suis déçue de ma performance à Haleiwa hier… Mais 2021 aura tout de même été sacrément riche en expériences et émotions avec la reprise du circuit, une qualification pour Tokyo 2020, une expérience olympique, de bons résultats sur les étapes d'Ericeira et des Azores. »

Suite au scandale Saint Boy, le cheval maltraité par la pentathlète allemande Annika Schleu et son coach lors des JO de Tokyo, la Fédération Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM) a pris la décision de supprimer l'épreuve d'équitation du pentathlon moderne après les Jeux en 2024 à Paris.

Une décision trop radical pour Elodie Clouvel, pentathlète du Team ENGIE, médaillée d'argent aux Jeux de Rio en 2016 et 6ème à Tokyo. Pour elle, il suffisait simplement de changer les règles de cette épreuve et non de la supprimer.

« Pour moi, notre sport sans équitation, ce n'est plus le pentathlon moderne. La base du sport, c'est de voir un guerrier qui arrive sur son cheval, qui sait se battre avec une épée, qui sait nager dans les rivières, qui sait tout faire, et qui est ultra complet. J'appelle ça un gladiateur, ou gladiateur au féminin. Un pentathlète sans cheval n'est pas complet. L'ADN du sport serait complètement changé sans cette épreuve. On devrait se poser autour d'une table, discuter pour le faire évoluer, le rendre plus télévisuel, et l'ouvrir à plus de monde. »

Le pentathlon moderne, discipline historique et olympique depuis plus d'un siècle, associant escrime, natation, équitation, tir au pistolet et course à pied, inventée par Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques modernes est donc à la recherche d'une nouvelle épreuve pour remplacer l'équitation.

La discipline n'a pas fini de faire parler d'elle avec l'annonce du CIO il y a quelques jours. La commission exécutive du CIO a décidé de retirer provisoirement le pentathlon moderne de la liste des 28 sports faisant automatiquement partie du programme des JO. Cette mesure prendrait effet lors des Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles.

L'idée étant de remplacer 3 disciplines historiques (le pentathlon moderne, l'haltérophilie et la boxe) par des disciplines plus jeunes comme le skate, l'escalade et le surf dans l'objectif de rajeunir l'audience des JO.

Cependant, le pentathlon a encore des chances d'être présent en Californie. Pour prétendre conserver sa place, la Fédération Internationale de Pentathlon Moderne doit proposer une autre discipline en remplacement de l'équitation d'ici 2023, cette nouvelle formule devra s'avérer plus simple à comprendre et moins coûteuse en matière d'organisation. Le pentathlon doit également se développer sur le plan de l'universalité et plus intéresser la jeunesse.

En attendant la nouvelle discipline mystère, Elodie se prépare pour Paris où l'équitation sera encore au programme. Le format devrait cependant être adapté, avec des obstacles moins haut et moins nombreux.