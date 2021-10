ENGIE : L'hydrogène, c'est quoi ?

Nous le savons, l'un des enjeux majeurs pour le futur de notre civilisation se trouve dans l'énergie, dont l'accessibilité et l'utilisation sont au cœur des débats écologiques, mais aussi géopolitiques. En effet, la population mondiale augmente et, malgré les efforts visant à diminuer nos consommations énergétiques, les besoins en énergie poursuivent leur croissance. Face à ce constat, il est impératif de continuer à optimiser le mix énergétique, de considérer toutes les options, notamment les alternatives abondantes, durables, propres et accessibles. Et s'il ne peut être considéré comme une « nouvelle » énergie puisqu'il est exploité depuis le 19e siècle, l'hydrogène et ses multiples usages semblent néanmoins pouvoir répondre à de nombreuses problématiques.

Présentation d'une molécule dont la source la plus commune sur Terre est l'eau !

Le saviez-vous ? L'hydrogène est le principal constituant du soleil, il est également à la source de la formation des étoiles ! Effectivement l'élément le plus abondant de l'univers, il est pourtant très peu présent à l'état naturel sur notre planète.

L'hydrogène (H) est un gaz très léger dont la formule chimique est H2. Très inflammable, il est inodore, incolore, non toxique et non corrosif. A l'état naturel, il est généralement combiné avec d'autres atomes : on le trouve notamment dans l'eau (H2O), le pétrole (hydrocarbures HC) ou encore le gaz naturel (composition CH4). Des procédés chimiques permettent de séparer l'hydrogène de ces éléments auxquels il est associé, on peut citer par exemple la décomposition thermochimique ou photochimique, le vaporeformage, la pyrolyse de la biomasse ou encore l'électrolyse de l'eau.

Exploité depuis le 19e siècle pour alimenter des réseaux d'éclairage des villes puis pour propulser la fusée Ariane, l'hydrogène est utilisé depuis des décennies dans l'industrie où il sert notamment de matière de base pour la production d'ammoniac et de méthanol, et pour le raffinage des produits pétroliers, carburants et biocarburants.

>> Découvrez les 5 raisons qui font de l'hydrogène un accélérateur vers la neutralité carbone <<

La consommation mondiale d'hydrogène est aujourd'hui de 74 millions de tonnes, représentant moins de 2 % de la consommation mondiale d'énergie. Grâce à l'avènement des piles à hydrogène, il devient vecteur énergétique, offrant un large panel d'usages, du stockage de l'énergie à la fourniture d'électricité pour des bâtiments ou encore l'alimentation de véhicules.

C'est la transition écologique qui pousse l'hydrogène sur le devant de la scène, où il effectue une percée remarquée dans sa forme renouvelable, encouragé par les prises de position du gouvernement. En mai 2016 était lancé l'appel à projets « Territoires Hydrogènes » qui a labellisé 39 projets et, tout récemment, un plan de déploiement de l'hydrogène a été annoncé par Nicolas Hulot, Ministre d'état, ministre de la transition écologique et solidaire. Le plan a pour ambition de créer une filière décarbonnée et de développer les capacités de stockage et les solutions zéro émission pour les transports. C'est désormais indéniable, il faudra compter avec l'hydrogène !

Actrices majeures de la transition énergétique, les énergies renouvelables présentent l'inconvénient d'être intermittentes et de produire parfois plus d'électricité que le réseau n'en nécessite. L'hydrogène se présente alors comme une excellente solution de stockage et de redistribution à la demande.