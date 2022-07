ENGIE : La géothermie, l'énergie des profondeurs

Ressource locale et durable, la géothermie permet de produire chaleur, froid et électricité. Voici cinq éléments pour en apprendre davantage sur la géothermie, un trésor venu des profondeurs...

Car oui, la géothermie ne sert pas seulement à chauffer les bâtiments ! Elle permet d'exploiter l'énergie contenue dans le sol afin de fournir de la chaleur… mais aussi du froid. En été, la fraîcheur du sous-sol peut en effet permettre d'abaisser les températures des bâtiments, de manière plus vertueuse que les systèmes classiques de climatisation bien souvent énergivores. La chaleur de la terre peut aussi être transformée en fée électricité comme c'est le cas en Islande, en Italie ou encore dans les départements et régions d'Outre-Mer. Le principe ? L'eau à haute température est captée à de grandes profondeurs et se transforme en vapeur lors de sa remontée à la surface. Cette vapeur est ensuite exploitée pour faire tourner une turbine qui alimente un alternateur produisant du courant alternatif. Géologiquement, 100 % du territoire français se prête à au moins une technologie de géothermie valorisable pour de multiples usages.



>> En savoir plus sur les usages et atouts de la géothermie <<

Par définition les ressources géothermiques sont disponibles 24h/24 et indépendantes des conditions climatiques et saisonnières. Elles sont directement capables de fournir du froid ou du chaud renouvelable, sans rejeter de chaleur dans l'atmosphère et permettent même du stockage thermique tout au long de l'année. C'est donc une énergie locale sans transport, décarbonée et inépuisable ! C'est par exemple le cas sur le campus ENGIE, le futur siège du Groupe.

Cette énergie a d'autant plus d'atouts qu'elle est utilisée localement : installer les centrales à proximité des réservoirs naturels d'eau permet d'éviter le transport sur de longues distances et ainsi de mieux conserver et exploiter la chaleur. La géothermie est disponible partout sous différentes formes, en forant de quelques mètres et jusqu'à deux kilomètres de profondeur. De même, si la profondeur et la multiplicité des forages a un impact sur l'investissement de départ, sur le long terme, c'est l'une des énergies renouvelables au coût de fonctionnement les plus faibles, les frais de maintenance des installations étant peu élevés.



>> Découvrir l'exemple d'une ville alimentée par la géothermie <<

La géothermie est une énergie qui évolue en permanence. Les innovations se multiplient, à l'image de la technologie de forage géothermique multi-drains développée pour la première fois en Europe par ENGIE. Elle permet de traverser plusieurs fois un réservoir géothermique et assure à la centrale une plus grande capacité de production d'énergie. Labellisée Solar Impulse, cette innovation a remporté le Ruggero Bertani European Geothermal Innovation Award 2021, remis par le Conseil Européen de l'Energie Géothermique (EGEC).

Eau chaude en surface et froide dans les fonds marins sont acheminées à la centrale située sur la terre ferme pour produire du chaud ou du froid. C'est par exemple le cas du projet Thassalia, développé à Marseille. Cette centrale innovante est la première en France et en Europe à utiliser l'énergie thermique marine pour chauffer et rafraîchir des bâtiments. A terme, ce sont 500 000 m² qui y seront raccordés !

>> En savoir plus sur la géothermie <<