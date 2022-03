ENGIE : Le Conseil d'Administration d'ENGIE propose la nomination de Marie-Claire Daveu en qualité d'administratrice indépendante

Le Conseil d'Administration d'ENGIE qui s'est réuni ce jour a décidé de proposer la nomination de Marie-Claire Daveu en qualité d'administratrice à l'Assemblée Générale des actionnaires du 21 avril 2022.

L'expérience de Marie-Claire Daveu en matière de responsabilité environnementale et sociétale ainsi que sa connaissance des énergies renouvelables viendront renforcer la gouvernance du Groupe et compléter les diverses expériences et compétences présentes au sein du Conseil d'Administration, en adéquation avec les enjeux et les orientations stratégiques du Groupe.

Avec cette nomination, le Conseil d'administration entend préparer l'échéance en 2023 du mandat de Françoise Malrieu, qui ne sera pas renouvelé en raison des règles sur la perte d'indépendance au-delà de douze années de mandat.

En cas de décision favorable de l'Assemblée Générale sur cette nomination et les renouvellements des mandats d'administrateurs qui lui sont soumis, le Conseil comprendra pendant un an 15 membres avant de revenir à 14 membres à l'issue de l'Assemblée Générale de 2023. La proportion d'administrateurs indépendants sera de 64 % (contre 60% aujourd'hui) et celle de femmes à 55 % (contre 50 % aujourd'hui).*

* Les proportions d'indépendants et de femmes sont calculées selon les dispositions légales et du Code Afep-Medef applicables.

Biographie

Marie-Claire DAVEU

Diplômée de l'Institut National d'Agronomie en 1995, Marie-Claire Daveu est également titulaire d'un Master en Administration Publique de l'Université de Paris Dauphine. Elle est ingénieur du Corps des Ponts, des Eaux et des Forêts

Elle a démarré sa carrière en 1997 à la Direction Départementale Agriculture et Forêt du département de la Manche. En 2001, elle a rejoint le Ministère du Plan et de l'Environnement. En 2002, elle est nommée Conseillère technique sur l'écologie et le développement durable au cabinet du Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin, puis Directrice de Cabinet du Ministre de l'Ecologie et du Développement Durable, Serge Lepeltier en 2004.

En 2005, elle rejoint le Groupe Sanofi Aventis, en tant que Directrice Développement Durable.

En 2007, elle devient Directrice de Cabinet de Mme Nathalie Kosciusko- Morizet, d'abord au Secrétariat d'Etat à l'Ecologie, puis au Secrétariat d'Etat en charge du Plan, des Politiques Publiques et du Développement de l'Economie digitale, et au Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable du Transport et de l'Habitat.

En 2012, elle rejoint le Groupe Kering. Elle y est Directrice Développement Durable et Affaires Institutionnelles et membre du Comité Exécutif du Groupe.