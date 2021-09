ENGIE : Le Team ENGIE revient du Japon avec 7 médailles Olympiques dont trois en or !

Notre objectif au travers de ce soutien est de leur apporter plus de sérénité dans leur préparation et toute l'énergie nécessaire pour une qualification aux Jeux Olympiques ou Paralympiques. Et peut-être… y décrocher une médaille !

Judo : Luka Mkheidze, première médaille française, réalise son rêve d'enfant sur les tatamis japonais ! « Ce qui me donnait à chaque fois envie de me battre, de continuer, de ne pas lâcher, c'est aussi mon parcours, la famille que j'ai dû laisser en Géorgie... C'est aussi pour eux que je me bats »

Qualifié sur le fil pour la compétition, Luka MKHEIDZE était le premier athlète du Team ENGIE en lice dans ces Jeux, dès le lendemain de la cérémonie d'ouverture.

Pour lancer sa journée de compétition, Luka commence par une belle victoire pleine d'initiatives face à l'Espagnol Francisco Garrigos, face auquel il s'était incliné au mois d'avril en finale des Championnats d'Europe. Puis, il domine nettement l'Ukrainien Artem Lesiuk au tour suivant. En demi-finale, il s'incline malheureusement face au Taïwanais Yung Wei Yang, dans un combat extrêmement éprouvant, lors du golden score. Epuisé mais fort d'un mental d'acier développé depuis son plus jeune âge, Luka a su se remobiliser pour dominer une ½ heure plus tard le Coréen Kim Won-Jin lors du match pour la 3e place. Arrivé en France en 2010, après avoir fui la guerre en Géorgie, Luka a ému la France entière en remportant la première médaille de la délégation Française. Félicitations Luka !

Judo : Madeleine Malonga, double médaillée pour ses premières Olympiades « Je suis déçue mais je réaliserai peut-être après que c'est une belle médaille. Je voulais tellement gagner. Ce sont des longues années de travail. » à l'issue de sa finale en individuel

Madeleine Malonga, judokate du Team ENGIE doit se contenter d'une médaille d'argent, en individuel avant de remporter l'or par équipe mixte.

Après un 1er tour remporté facilement, la française a dû batailler et élever son niveau de jeu contre la Cubaine Kaliema Antomarchi en ¼ finale. Elle finit par l'emporter sur un bel ippon dans le golden score. En ½ finale, « Mado », très dominatrice n'a laissé aucune chance à son adversaire Hyunji Yoon en la poussant trois fois à la faute, s'offrant ainsi une place en finale. La Championne du monde 2019 n'a malheureusement rien pu faire en finale contre Shori Hamada, sa dauphine au classement mondial. En une minute à peine, Madeleine a été vaincue sur ippon par immobilisation. Une déception pour Madeleine, qu'il a fallu vite digérer pour préparer au mieux la compétition par équipe mixte deux jours plus tard. Mission réussie. L'équipe de France de judo mixte, composée de Clarisse Agbégnénou, Sarah-Leonie Cysique, Margaux Pinot, Romane Dicko, Madeleine Malonga, Amandine Buchard, Kilian Le Blouch, Alexandre Iddir, Guillaume Chaine et Teddy Riner, a réalisé l'exploit en s'imposant sur ce nouveau format face au Japon, nation favorite. Madeleine Malonga remporte ainsi deux médailles à Tokyo, l'or par équipe et l'argent en individuel ! Très belle performance !

Triathlon : Cassandre Beaugrand, malchanceuse en individuel mais en bronze en relais mixte « On était tous déçus de nos épreuves individuelles … donc on avait à cœur de montrer tout notre potentiel, on a donné tout ce qu'on avait, et c'est une médaille de bronze. C'était pas forcément celle voulue au départ mais c'est la première médaille pour le triathlon français, donc on est vraiment contents avec ça pour l'instant »

Pour sa deuxième participation, Cassandre Beaugrand a manqué de chance durant sa course en individuel. La triathlète du Team ENGIE a été malheureusement contrainte à l'abandon après une crevaison au début de la partie cycliste. Malgré cette déception en individuel, Cassandre a su rebondir, avec l'équipe de France de triathlon, pour la première apparition olympique du relais mixte. Cette équipe composée de Léonie Périault, Cassandre Beaugrand, Dorian Coninx et Vincent Luis, a offert à la France sa 1ère médaille depuis l'arrivée du triathlon en 2000. Distancés après le premier relais, Cassandre Beaugrand et Vincent Luiz, les deux derniers relayeurs, ont su rattraper le retard pour finir en 3ème position, derrière la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. L'athlète du Team ENGIE quitte donc Tokyo avec une médaille de bronze.

Surf : Pauline Ado pour 1ère apparition du surf comme discipline olympique « S'il y a deux ans vous m'aviez dit que j'y serais, jamais je ne l'aurais cru. L'impression que j'en tire c'est surtout une expérience très positive malgré les résultats, où, c'est vrai, je suis un peu déçue »

Pour Pauline ADO, la surfeuse du Team ENGIE, l'aventure japonaise s'est malheureusement arrêtée en 8ème de finale. Dans des conditions difficiles, vent violent et latéral, le spectacle n'était pas au rendez-vous pour cette matinée des 8ème de finale. Malgré une belle combativité, Pauline n'a pas réalisé l'exploit contre la numéro 3 mondiale, l'Australienne Sally Fitzgibbons. Malgré cette élimination au 3ème tour, la surfeuse du Team ENGIE peut être fière de son parcours à Tokyo et pense déjà à 2024. Bravo Pauline !



400 m haies - Wilfried Happio continue son apprentissage du très haut niveau « Je ne peux qu'être heureux et fier à mon âge (22 ans) de faire partie des meilleurs et de disputer une demi-finale olympique. Le chemin a été long. La sueur a beaucoup coulé cette année, surtout avec les problèmes sanitaires qu'on a rencontrés. Je suis content.»

Pour ses premiers Jeux Olympiques, Wilfried Happio, se classe 5ème (49''39), ce qui lui ouvre les portes des ½ finales. Malheureusement la marche était trop haute pour l'ambassadeur ENGIE de la métropole lilloise. Une bonne expérience cependant pour Wilfried avant Paris. Bravo à lui !

Pentathlon moderne : Elodie Clouvel se classe à la 6ème position « J'ai tout tenté mais il y avait plus forte que moi aujourd'hui. Je suis fière de ce que j'ai donné.»

Malgré son expérience de Rio, Elodie Clouvel n'a pas réussi à faire mieux que la 6ème place à Tokyo. Après une journée d'escrime compliquée à cause d'une gêne au talon, l'athlète du Team ENGIE commence sa deuxième journée à la 24ème place. Grâce à son passé de nageuse professionnelle, Elodie grappille des places au classement général après sa 3ème place sur le 200 m nage libre. Sur une bonne lancée, elle entame l'épreuve d'équitation plus sereinement. Avant le laser run, l'ambassadrice ENGIE à Saint-Etienne avait 25 secondes de handicap à combler. Malheureusement, tous les efforts d'Elodie n'ont pas suffi. Elle grappille tout de même deux places sur la dernière épreuve, et se classe finalement à la 6ème place du classement général, meilleure française. Félicitations Elodie, quelle combativité malgré une blessure au pied !

Après les 4 médailles obtenues lors des Jeux Olympiques, les membres du Team ENGIE ont continué de briller aux Jeux Paralympiques de Tokyo !

Para Cyclisme : Raphaël Beaugillet et François Pervis, obtiennent le bronze sur le kilomètre « C'est pas le tout d'y être, il faut aller chercher la médaille.»

Raphaël Beaugillet, 31 ans, détenteur de 22 titres de Champion de France s'apprête à participer à ses premiers Jeux Paralympiques. François Pervis, 36 ans, septuple Champion du monde et médaillé de bronze aux Jeux de Rio, ont brillé le 28 août dernier lors des Jeux Paralympiques de Tokyo. Le tandem para cycliste du Team ENGIE s'est classé 3e de l'épreuve du kilomètre départ arrêté. Une brillante médaille de bronze qui concrétise cette magnifique préparation pour un tandem qui n'a que 18 mois de travail en commun.



Le tandem tricolore a terminé ses quatre tours de piste en 1'00 ''472, à presque 60 km/h de moyenne en établissant leur nouveau record personnel. Ils terminent à plus de deux secondes des favoris britanniques Neil Fachie et Math Rotherham, qui battent le record du monde, et à une seconde de l'autre duo britannique James Ball et Lewis Stewart. Une belle première participation aux Jeux Paralympiques pour Raphaël et une fin de carrière rêvée pour François, le pistard mayennais qui devient le 3e athlète de l'histoire à obtenir une médaille olympique et une médaille paralympique

Para-tennis de table : Fabien Lamirault, conserve son titre de double Champion Paralympique « Je veux être satisfait de tout ce que j'ai réalisé et être le plus gros palmarès du ping handisport français. »

À 41 ans, Fabien Lamirault, ambassadeur ENGIE à Marseille, s'est imposé en cinq sets et 42 minutes (11-6, 12-14, 11-5, 7-11, 11-9) face au Polonais Rafal Czuper, adversaire qu'il avait déjà battu il y a 5 ans à Rio. Il conserve donc son titre de Champion Paralympique de tennis de table en simple mais aussi en double ! En effet, quelques jours plus tard, Fabien remporte un deuxième titre paralympique pour ces Jeux de Tokyo en équipe avec son binôme Stéphane Molliens.



Après sa médaille de bronze en individuel et d'argent par équipe aux Jeux de Londres, ses deux médailles d'or aux Jeux de Rio, la référence du ping mondial en classe 2 remporte sa sixième médaille olympique, dont trois en individuel