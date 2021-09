ENGIE : Les éoliennes, ça se recycle ?

Le point de vue de l'expert Vianney de Lavernée, responsable stratégie, RSE & Innovation chez ENGIE France Renouvelables « Les pales, essentiellement composées de matériaux composites, sont les éléments des éoliennes les plus difficiles à recycler. Le projet ZEBRA associe les acteurs de la chaîne de valeur autour d'un même objectif : démontrer la faisabilité, à la fois technique et économique, de la conception de pales fabriquées à partir d'une résine thermoplastique. À terme, ce consortium tout à fait inédit réunissant Arkema, Owens Corning, Canoë, LM Wind Power, ENGIE, l'IRT Jules Verne et Suez vise à permettre la certification et la commercialisation de ces pales. C'est un défi auquel tous les acteurs impliqués entendent apporter une réponse fiable, non seulement pour atteindre le 100% recyclable mais améliorer tout le cycle de vie, avec une empreinte carbone réduite lors de la fabrication et du recyclage pour une pale plus durable. »