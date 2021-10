ENGIE : Les valeurs du jour à Paris Engie et EDF recherchés malgré le bouclier tarifaire

© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ELECTRICITÉ DE FRANCE 5.42% 11.49 -15.55% ENGIE 2.40% 11.616 -9.41%

En hausse de 1,53% à 11,52 euros, Engie signe la plus forte hausse du CAC 40 tandis qu'EDF grimpe de 4,9% à 11,43 euros pour prendre la tête du SBF 120. Les titres des deux champions français de l'énergie réagissent favorablement à la décision du gouvernement de geler les prix du gaz et de l'électricité pendant plusieurs mois. Dans un communiqué, Engie a déclaré qu'il cherchera à minimiser l'impact de cette décision sur sa performance financière. Concrètement, la mise en place du "bouclier tarifaire" ne devrait pas trop pénaliser Engie.L'envolée des tarifs redoutée au cours de l'hiver (+30% d'ici la fin de l'année après celle de 12,6% effective aujourd'hui) sera ensuite " rattrapée " pendant les 12 mois suivants. Ainsi, le groupe français devrait in fine, rentrer dans ses fonds. En revanche, en attendant, il fera office de "banquier" en avançant la trésorerie jusqu'à ce que les prix du gaz reflue et l'abandon du fameux bouclier.Les investisseurs sont donc rassurés. Le gouvernement aura pu en effet prendre des mesures plus contraignantes pour Engie comme geler les prix sans perspective de rattrapage par la suite.Concernant EDF, le gouvernement est encore plus clément. La décision de plafonner pour les ménages la hausse à 4 % (contre +12% prévue en février 2022) sur une période qui irait de février 2022 à février 2023 est indolore pour l'électricien public, voire positive (puisque les prix montent !). C'est en effet par le jeu d'une baisse de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) que l'Etat compte contrôler le prix de vente final de l'électricité.A l'été 2014 se souviennent sans doute les investisseurs, la ministre de l'Energie, Ségolène Royal, avait annulé une hausse prévue depuis un an de 5 % des tarifs réglementés pour les ménages, la minorant ensuite à 2,5%.Cette décision avait suscité des controverses, le Conseil d'Etat imposant par la suite un rattrapage sur les factures."Le choix du gouvernement de jouer sur les taxes est une bonne nouvelle pour EDF. Certains redoutaient la mise en œuvre d'une taxe sur les "supers profits" liés à la flambée des cours", commente Nicolas Leclerc, cofondateur d'Omnegy, un cabinet de conseil et de courtage en énergie.Par ailleurs, EDF continuera à vendre son électricité sur le marché ce qui est tout bénéfice puisque son coût de production est, en principe, globalement stable."En revanche, ce bouclier sera-t-il suffisant pour les ménages ? Sur le marché du gaz, les prix progressent de plusieurs points de pourcentage par jour. Or, Engie achète l'essentiel de son gaz sur le marché", ajoute l'expert. Selon lui, si la flambée se poursuit, d'autres mesures sont à prévoir.Concernant l'électricité, même constant. Nicolas Leclerc propose que le gouvernement, par décret, relève le plafond de ventes de d'Accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh). Une telle décision permettrait aux clients finaux de payer moins cher leur électricité, mais elle pèserait sur les comptes d'EDF...