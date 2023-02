ENGIE : MARKET UPDATE 2023_CP

Son recentrage et sa simplification désormais réalisés, ENGIE engage la deuxième étape de son plan stratégique et

Pour soutenir cette croissance, ENGIE s'appuiera sur son modèle intégré performant. Le Groupe peut en effet compter sur ses différents métiers, son expertise unique en matière de gestion de l'énergie et son ancrage local pour construire et déployer des solutions permettant à ses clients de tenir leurs engagements en matière de transition énergétique.

Accélérer la croissance en s'appuyant sur son mix d'actifs unique et flexible. Fort de son travail de simplification et de sa situation financière solide, ENGIE accélère sa trajectoire vers son objectif de neutralité carbone, tout en offrant des retours durables pour les actionnaires. Le Groupe va accélérer sa croissance dans les énergies renouvelables, tant électriques que gazières, et dans les infrastructures décentralisées, afin de soutenir la décarbonation de ses clients. En parallèle, les réseaux et les actifs flexibles d'ENGIE apporteront une contribution essentielle à la sécurité d'approvisionnement et la flexibilité, dans un contexte de marché énergétique plus volatil.

Mise en œuvre réussie du plan stratégique 2021-23. Le Groupe a conduit son recentrage avec succès, avec 11 milliards d'euros de cessions réalisées ou signées fin 2022, et une empreinte géographique désormais réduite à 31 pays1, contre 70 en 2018. ENGIE a également simplifié son organisation, passant de 25 business units à 4 Global Business Units (GBU) pour devenir un Groupe plus intégré et industriel. Tout en renforçant son excellence opérationnelle, ENGIE a également engagé l'amélioration de l'efficacité de ses fonctions support, notamment à travers la rationalisation d'environ un tiers2 de ses activités Corporate.

Jean-Pierre Clamadieu, Président du Conseil d'administration, a déclaré : « Le Conseil d'administration a approuvé le plan présenté par Catherine MacGregor et son équipe. L'urgence climatique, la crise énergétique et la situation géopolitique ne laissent pas d'autre choix que d'accélérer la transition vers une économie bas-carbone,ce qui confirme la pertinence de la stratégie dans laquelle ENGIE s'est engagé depuis 2020 »

Catherine MacGregor, Directrice générale, a déclaré : « Au cours des deux dernières années, ENGIE a conduit un recentrage stratégique majeur et renforcé son assise industrielle. Forts d'une situation financière solide, nous engageons aujourd'hui la deuxième étape de notre plan stratégique. Nous augmentons considérablement nos investissements de croissance de 50 % sur la période 2023-2025et visons un développement ambitieux dans les énergies renouvelables, tant électriques que gazières, et les solutions de décarbonation. Nous privilégierons une approche sélective permettant une création de valeur significative au bénéfice de nos actionnaires et de l'ensemble de nos parties prenantes. Nous croyons en un mix énergétique équilibré, au cœur duquel le gaz joue et continuera de jouer un rôle clé en garantissant de la flexibilité au système, démontrant la pertinence du modèle intégré d'ENGIE. Les équipes d'ENGIE sont pleinement mobilisées pour mettre en œuvre cette stratégie en avançant vers notre objectif d'être Net Zéro Carbone en 2045, avec quatre de nos pays atteignant cet objectif dès 2030. »

Cette ambition est alimentée par un portefeuille de projets en croissance qui s'élevait à 80 GW à la fin de 2022 (contre 56 GW fin 2020) et qui bénéficie d'un très bon équilibre entre l'éolien terrestre, l'éolien en mer et le solaire. Plus de la moitié de ce portefeuille est constituée de projets en construction, sécurisés ou à un stade avancé de développement.

L'accélération des énergies renouvelables est soutenue par un portefeuille de projets équilibré et en pleine expansion. Le Groupe a mis en service 7 GW de capacités renouvelables au cours des deux dernières années, portant ainsi sa capacité totale installée à près de 38 GW. Malgré les tensions sur la chaîne d'approvisionnement, ENGIE continue d'accélérer sa croissance annuelle de capacité à 4 GW jusqu'en 2025, puis 6 GW de 2026 à 2030. Cela portera la capacité totale installée à 50 GW en 2025 et à 80 GW en 2030.

ENGIE s'engage à être un acteur de premier plan en matière de responsabilité sociale. ENGIE est fier de l'engagement de ses près de 100 000 collaborateurs, qui font de la transition énergétique une réalité grâce à leur expertise et leur mobilisation. ENGIE s'engage en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, et porte une attention constante à l'apprentissage et à la formation, facteurs clés pour renforcer l'expertise et la compétitivité. Le Groupe est également fier de sa capacité à attirer les meilleurs talents, ce qui constitue un avantage compétitif pour l'avenir.

La nature fait partie intégrante de la stratégie d'ENGIE. Convaincu que la mobilisation pour le climat et la préservation de la nature vont de pair, ENGIE a lancé en 2022 son label TED, pour « Transition Energétique Durable », certifié par Bureau Veritas, qui couvre trois grandes thématiques : les territoires, la nature et le climat. Tous ses nouveaux projets d'énergies renouvelables sont désormais certifiés en France, et ce label sera bientôt déployé dans cinq autres pays.

ENGIE est fortement mobilisé pour atteindre son objectif Net Zéro Carbone sur les trois scopes de son bilan carbone à l'horizon 2045, suivant une trajectoire « bien en dessous de 2°C » et est heureux d'annoncer aujourd'hui sa certification SBTi. Pour soutenir cette ambition, ENGIE prévoit d'avoir quatre pays Net Zéro Carbone dès 2030, comprenant notamment le Brésil. Le Groupe a par ailleurs revu à la hausse ses ambitions en matière d'intensité carbone de sa production d'énergie3 et de sa consommation d'énergie4, afin d'atteindre 110g de CO2/kWh d'ici 2030.

Les principales priorités géographiques restent l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine, tandis que l'énergie éolienne offshore bénéficiera d'une couverture géographique plus large.

Au total, ENGIE investira entre 13 et 14 milliards d'euros dans les énergies renouvelables sur la période 2023-2025, dans un portefeuille d'actifs qui aura une exposition limitée au risque de marché.

L'alliance entre la molécule et l'électron au cœur du modèle d'ENGIE pour assurer la flexibilité et la sécurité d'approvisionnement

En tant que propriétaire et opérateur d'infrastructures gazières, et fournisseur de gaz, ENGIE joue un rôle essentiel en Europe. Les infrastructures de gaz (réseaux, capacités de stockage et terminaux méthaniers) ont tenu un rôle fondamental dans la crise énergétique et continueront à le faire dans le cadre de la transition énergétique, en garantissant la sécurité d'approvisionnement et la résilience globale du système. Les réseaux de gaz facilitent également le développement des gaz renouvelables et contribuent ainsi à la décarbonation.

L'activité des réseaux de gaz d'ENGIE est principalement réglementée, ce qui lui confère stabilité et visibilité. Les réseaux d'ENGIE ont toujours fait preuve d'une solide performance opérationnelle et respectent les normes de sécurité les plus élevées. Ils génèrent un cash-flow important qui permet au Groupe de maintenir son niveau de sécurité et de fiabilité, et de financer les investissements de croissance tels que l'expansion des gaz renouvelables.

Au total, la base d'actifs régulés (BAR) du Groupe, en France et à l'international, devrait atteindre 39 milliards d'euros en 2025 à comparer à 36 milliards d'euros en 2022.

Un portefeuille équilibré est essentiel pour garantir la flexibilité et l'efficacité du système énergétique. Dans un contexte de forte croissance des énergies renouvelables, ENGIE bénéficie d'un large portefeuille d'actifs de production flexibles et de stockage d'énergie, notamment des centrales à gaz (51 GW) et des centrales de pompage-turbinage (4 GW), qui sont absolument essentiels pour compenser l'intermittence associée à ces énergies renouvelables.

ENGIE continuera d'adapter son parc d'actifs pour apporter plus de flexibilité et d'optionalité au réseau et à son propre portefeuille de production, pour le rendre plus agile, plus efficace et moins intensif en CO2. Le modèle économique des centrales à gaz évoluera davantage vers des activités de rémunération de capacité et de services ancillaires.

Le Groupe prévoit d'accélérer fortement le stockage par batteries pour compléter sa production d'électricité au gaz et par pompage-turbinage, et a pour objectif ambitieux d'atteindre environ 10 GW de capacité de batteries d'ici 2030, principalement en Europe et aux États-Unis.

Montée en puissance des gaz renouvelables

Le développement des gaz renouvelables s'appuiera sur les infrastructures existantes, contribuant ainsi à la sécurité d'approvisionnement. Le Groupe s'appuiera sur ses infrastructures existantes pour développer les gaz renouvelables et investira 3,5 milliards d'euros dans les énergies décarbonées d'ici 2030.