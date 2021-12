ENGIE : "Nous lançons la troisième génération de PPA"

Jérôme Malka : C'est clairement un instrument porteur. De grandes entreprises, parmi lesquelles les GAFAM, s'en sont déjà emparées. Ces contrats permettent le développement de projets d'installations de production renouvelable en leur procurant de la visibilité sur les prix de l'énergie à moyen long terme. Auparavant, seuls les mécanismes de soutien public jouaient ce rôle. En quelque sorte, les PPA viennent en appui et en complément de la puissance publique. Les progrès constants des performances des technologies de production renouvelable s'accompagnent d'une baisse continue des coûts. Partout dans le monde, les puissances publiques ont amorcé la filière renouvelable par des mesures incitatives et la fixation d'objectifs de déploiement de capacité renouvelable. En conséquence de ce mouvement général, les coûts des énergies renouvelables ont baissé dans de nombreux pays depuis 10 ans. On assiste à une baisse des primes de risques sur ces technologies (solaire, éolien…) ainsi qu'à une féroce compétition sur la fabrication des équipements (turbine d'éolienne, panneau photovoltaïque…). Parallèlement à ce mouvement de baisse des coûts, on a assisté à la montée en puissance des politiques de durabilité au sein des entreprises. Cette dernière décennie a été riche en enseignements sur le climat et la biodiversité. Un grand nombre d'entreprises s'est emparé de ces thématiques pour affirmer des objectifs de développement durable auprès de leurs parties prenantes, dont la maîtrise de leurs émissions carbone. Donc si je résume, on a connu en 10 ans la montée en puissance des PPA en complément des aides publiques aux énergies renouvelables, la baisse du coût de l'électricité d'origine renouvelable et l'affirmation de la durabilité au sein des entreprises. Cette concomitance a amené ENGIE à proposer des contrats d'énergie verte à long terme à ses clients- les Green PPA -, qui jouent un rôle clé dans la transition énergétique.



J. M. : Les « early adopters » des Green PPA sont les géants du numérique - Google, Amazon, Microsoft... Ils ont contracté les PPA depuis une dizaine d'années. Puis ont suivi de grandes entreprises telles que Solvay, General Motors, Unilever ou encore Philips. À l'origine, nous avons structuré ces contrats pour ces grands industriels aguerris aux marchés de l'énergie. Ils ont des équipes dédiées notamment pour gérer les risques liés à l'intermittence des ENR. Cette acculturation au monde de l'électricité verte est graduelle et complexe, et demeurait jusque-là le fait des groupes les plus importants et dont le poste de l'énergie impacte fortement l' activité. Comme par exemple les entreprises du numérique opérant d'immenses Data Centers, gros consommateurs d'énergie électrique.

J. M. : Oui, les entreprises de taille plus modeste ont également des attentes fortes en matière de consommation d'électricité verte. Et c'est un véritable défi pour nous, en particulier au sein d'ENGIE « Global Energy Management », de leur proposer les solutions adéquates. On parle ici de petits industriels, de sociétés de services et de collectivités. Tous veulent tendre vers des activités zéro ou bas carbone, car c'est désormais envisageable économiquement et l'enjeu environnemental s'impose. Mais ils requièrent des offres adaptées à leurs profils et nous devons être en mesure d'offrir notre expertise à tous types de consommateurs d'électricité.

