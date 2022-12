ENGIE : Ocean Winds remporte un projet d'éolien en mer flottant de 2 GW en Californie

Ocean Winds, la co-entreprise d'ENGIE détenue à 50/50 avec EDP Renewables et dédiée à l'éolien en mer, remporte une zone pour un site d'éolien en mer flottant aux Etats-Unis, d'une capacité de 2 GW et attribuée par le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM).

Ocean Winds et son partenaire Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), via leur coentreprise à 50/50 Golden State Wind, ont obtenu des droits sur une zone de 325 km2 à Morro Bay, au large des côtes du centre de la Californie. Il s'agit de l'un des cinq sites qui ont fait l'objet d'enchères organisées par le BOEM.

Le futur parc éolien en mer aura une capacité de 2 GW, et produira assez d'énergie pour alimenter l'équivalent de 900 000 foyers. Il contribuera à la réalisation des objectifs d'énergie décarbonée du pays à hauteur de 5 GW de production à partir d'éolien en mer flottant d'ici 2030 en Californie, et 15 GW à partir de cette même technologie d'ici 2035 aux États-Unis.

Ce processus d'enchères est une première pour de l'éolien en mer flottant aux États-Unis, et une première pour de l'éolien en mer sur la côte ouest. En Amérique du Nord, Ocean Winds a désormais près de 6 GW en développement avec ce nouveau projet en Californie, ainsi que ses deux projets sur la côte Est : Mayflower Wind au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre, et Bluepoint Wind, au large de New-York et du New Jersey.

En complément des projets éoliens en mer en développement, ENGIE bénéficie d'une position forte en Amérique du Nord, avec plus de 4,5 GW de projets éoliens terrestres et solaires en opération et en construction, auxquels viennent s'ajouter un portefeuille de 12 GW de projets solaires et de stockage par batteries acquis par le Groupe en 2022.

Pour Paulo Almirante, DGA d'ENGIE en charge des Activités Renouvelables, de Gestion d'Energie et Nucléaires :

« Ocean Winds doit ce nouveau succès à son statut de pionnier depuis plus de 10 ans dans l'éolien en mer flottant, avec environ 3,7 GW de projets en exploitation, en construction ou en développement au Portugal, en France, en Corée du Sud et au Royaume-Uni. Chez ENGIE, nous sommes très fiers de contribuer au développement de l'éolien en mer aux États-Unis, où Ocean Winds développe désormais près de 6 GW de capacité, avec une contribution significative à l'économie locale. »