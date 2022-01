ENGIE : Pour agir ensemble, chaque jour compte ! Décryptage d'une campagne…

Réalisé par Vincent Lobelle (Publicis), le film de la campagne nous embarque dans le monde joyeux et insouciant d'enfants, ceux des salariés du Groupe pour la plupart, débordants d'énergie et prêts à conquérir le monde. Avec cette métaphore positive et enjouée, sur le rythme d'un tube des Ramones, ENGIE rappelle à tous l'urgence climatique, ainsi que l'engagement du Groupe dans le développement des énergies renouvelables et bas carbone accessibles à tous (territoires, entreprises, industries, citoyens).

ENGIE a souhaité faire appel à des enfants de collaborateurs pour ce film. Appel entendu : plus d'une centaine de collaborateurs ont inscrit leurs enfants au casting. Dix d'entre eux ont été retenus pour le tournage du film.

Notre film publicitaire illustre l'énergie d'un groupe qui veut accélérer dans la transition énergétique. Un groupe engagé pour le Net Zéro Carbone et qui mise sur la collaboration… et chaque jour compte pour réussir ensemble ce grand défi !

C'est notre ambition : atteindre le Net Zéro Carbone d'ici 2045. Pour relever ce défi, d'une part nous nous recentrons sur nos 4 métiers cœur : les énergies renouvelables, les solutions clients, les infrastructures et la production thermique et la fourniture d'énergie.

D'autre part, nous accélérons dans les énergies renouvelables avec un objectif de 80GW de capacité installée d'ici 2030.

Notre raison d'être guide l'action de nos 170 000 collaborateurs, mobilisés pour accélérer la transition énergétique. Conscients de l'urgence climatique, les collaborateurs d'ENGIE s'engagent chaque jour pour innover, concevoir, produire et déployer des solutions sobres en carbone auprès de nos clients.

Pour cette campagne, certains de nos collaborateurs ont souhaité manifester leur engagement en faisant participer leurs enfants au tournage.

L'urgence climatique est au cœur de toutes les préoccupations et nous voulons, chez ENGIE, réaffirmer notre engagement à accélérer la transition énergétique. Nous le savons : chaque jour compte. De fait, notre action s'inscrit dans la lutte contre le changement du climat. Aujourd'hui plus que jamais, nous réduisons notre empreinte carbone : - 52% d'émissions de CO2 dans la production d'électricité comparé à 2012. Chez nos clients en 2020, nous avons aidé à éviter l'émission de 21Mt de CO2eq. On ne s'arrête pas là ! Nous renforçons notre objectif de décarbonation en suivant une trajectoire climat « well below 2 degrees » et nous visons chez nos clients 45Mt de CO2eq évitées par an d'ici 2030.

En unissant ses efforts et savoir-faire et notamment aux côtés de ses collaborateurs, partenaires et parties-prenantes, ENGIE s'inscrit dans une approche collaborative pour réussir la transition énergétique. En interne, à travers le déploiement de « new ways of working ». En externe, en accompagnant les entreprises dans leur décarbonation et la transformation de leur business model dans une logique de partenariat.