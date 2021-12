ENGIE : Qu'est-ce qu'un Power Purchase Agreement ?

En anglais, ce sont les « Green Power Purchase Agreements » (Green PPA). Il s'agit de contrats d'achat d'électricité verte issue d'énergies renouvelables , qui s'exercent sur le moyen ou le long terme (de 5 à 20 ans). Les clients qui les contractent accèdent à une énergie verte, fiable et certifiée, à un prix prédéfini et stable. Il existe plusieurs types de PPA, découvrez-les ci-dessous…

Côté client, il atteste de l'origine renouvelable de sa consommation d'électricité et démontre son engagement pour les chaînes d'approvisionnement courtes et les approches locales. Côté opérateur, ces contrats renforcent ses capacités à développer des parcs de renouvelables de plus grande capacité, et à bénéficier des meilleurs emplacements pour produire une électricité plus rentable. En effet, les rendements de l'éolien en mer ou des éoliennes terrestres des zones venteuses sont plus élevés, de même que ceux des parcs solaires photovoltaïques dans les territoires ensoleillés.

Le PPA hors site « virtuel » obéit à une autre logique. Comme pour un PPA physique, le client s'engage auprès de l'énergéticien à acheter une quantité d'électricité, mais sur le marché de gros de l'énergie verte. L'électricité consommée par le client n'est pas liée à un site défini. Pour l'opérateur de ce contrat, les avantages sont les suivants : il peut investir plus facilement dans de nouvelles infrastructures d'énergie verte, revendre et valoriser l'électricité que le client a acheté sur ce marché. Quant au client, il bénéficie de l'offre PPA - tarif fixe sur le long terme et garanties d'origine des actifs renouvelables -, et reste approvisionné par son opérateur. Les PPA hors site virtuels ou « financiers » sont recommandés pour les gros clients multi-sites et multi-pays, comme Amazon.

Courants en Amérique du Nord et dans les pays nordiques, les Green PPA connaissent aujourd'hui une croissance importante en Europe, en Asie et en Australie. En cause, la baisse des coûts de production de l'énergie verte, la montée en puissance de la transition énergétique dans le monde corporate et institutionnel, et enfin la limitation ou l'arrêt des aides publiques allouées aux énergies renouvelables. Si les Green PPA ont d'abord touché les grosses entreprises (Google, Microsoft, BASF…), ils s'ouvrent désormais à tous les acteurs industriels, tertiaires et collectivités.

>> La tendance expliquée en détail <<