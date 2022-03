ENGIE : Synthèse - La France et la transition énergétique

Directrice Générale ENGIE

Présent dans de nombreux pays, ENGIE constate que plus de 120 pays dans le monde sont aujourd'hui engagés pour la neutralité carbone d'ici 2050. Les Etats, les villes, les entreprises renforcent leurs engagements pour une transition la plus rapide possible vers une énergie plus propre.

Fort de ce constat, ENGIE s'est engagé pour être Net Zéro Carbone en 2045, c'est-à-dire baisser l'ensemble de ses émissions de gaz à effet de serre, directes et indirectes -nos émissions propres et celles générées par nos clients-.

Cet engagement est pleinement aligné avec notre raison d'être, « agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone par des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l'environnement ».

Pour y arriver, nous comptons sur les hommes et les femmes du Groupe, sur leur capacité à mener et à faire fonctionner des projets complexes, sur notre savoir-faire industriel, et sur le caractère intégré de notre modèle qui nous permet d'être résilient face à un marché de l'énergie de plus en plus volatile.

ENGIE a recentré sa stratégie sur quatre métiers -les énergies renouvelables, les infrastructures, le thermique et la fourniture d'énergie, et les solutions énergétiques- et se positionne en pionnier sur le développement du biométhane et de l'hydrogène renouvelable.

Ce modèle multi-énergies nous donne une position unique pour contribuer à une transition énergétique Abordable - à un coût acceptable pour les particuliers comme pour les entreprises-, Fiable -le système énergétique doit répondre à tout instant à la demande- et Durable -qui prend en compte les effets sur l'environnement et la société-.

Le gaz, aujourd'hui énergie de transition, est une énergie qui se transforme pour se décarboner et fera à ce titre partie du mix énergétique final.