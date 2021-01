ENGIE : Total et ENGIE s'associent pour développer le plus grand site de production d'hydrogène vert sur électricité 100% renouvelable en France

Total et ENGIE ont signé un accord de coopération pour concevoir, développer, construire et exploiter le projet Masshylia, le plus grand site de production d'hydrogène renouvelable de France à Châteauneuf-les-Martigues en Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Situé au cœur de la bioraffinerie de Total à La Mède et alimenté par des fermes solaires d'une capacité globale de plus de 100 MW, l'électrolyseur de 40 MW produira 5 tonnes d'hydrogène vert par jour répondant aux besoins du processus de production de biocarburants de la bioraffinerie Total de La Mède, évitant 15 000 tonnes d'émissions de CO2 par an.

Une solution de gestion innovante pour la production et le stockage d'hydrogène sera mise en œuvre pour gérer l'intermittence de la production d'électricité solaire et le besoin d'alimentation en continu de la bioraffinerie.

Le projet intègre ainsi la mise en œuvre de 5 innovations qui préfigurent les solutions de décarbonation de l'Industrie, sans aucun précédent en Europe :

Un système de pilotage digital de la fourniture d'hydrogène en continu avec une gestion en temps réel de la production d'électricité solaire,

L'optimisation de l'intégration de plusieurs fermes photovoltaïques alimentant l'électrolyseur pour minimiser les pertes d'énergie et limiter les congestions du réseau,

Un stockage d'hydrogène de grande ampleur pour équilibrer production d'électricité intermittente et consommation d'hydrogène continue,

Une connexion directe en courant continu entre une ferme photovoltaïque et l'électrolyseur pour améliorer le bilan énergétique,

Une sécurité industrielle renforcée grâce à l'utilisation de modèles numériques 3D pour chaque composant de l'installation

Au-delà de cette première phase, de nouvelles fermes renouvelables pourront être développées par les partenaires pour l'électrolyseur qui a la capacité de produire jusqu'à 15 tonnes d'hydrogène vert par jour.

Le projet Masshylia a été labellisé comme innovant et d'un grand intérêt pour la région par plusieurs institutions régionales (Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, Métropole Aix-Marseille-Provence,Capenergies pôle de compétitivité). Il bénéficie du soutien d'acteurs locaux pour sa capacité à réduire les émissions de CO2 et démontrer les avantages économiques de l'hydrogène renouvelable ainsi que pour son intégration dans l'écosystème local et au niveau européen.

Les deux partenaires visent un début de construction des installations en 2022, à l'issue de l'étude d'ingénierie avancée, en vue d'une production en 2024, sous réserve de la mise en place des soutiens financiers et autorisations publiques nécessaires. A cette fin, le projet a déjà déposé des demandes de subventions auprès des autorités françaises (AMI) et européennes (IPCEI, Fonds de l'innovation).

« L'innovation et la durabilité sont au cœur de ce projet commun. Comme le témoigne notre engagement dans l'Alliance Européenne pour l'Hydrogène Propre, nous croyons dans l'avenir de l'hydrogène renouvelable, et nous travaillons avec notre partenaire ENGIE pour le concrétiser. Cette installation de production d'hydrogène renouvelable, associée à notre expertise dans l'énergie solaire, est une nouvelle étape de notre engagement à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. »explique Philippe Sauquet, Président Gas, Renewables & Powerde Total.« L'association de deux grandes entreprises énergétiques françaises va permettre de développer la filière hydrogène et d'en devenir les leaders grâce à ce projet commun, industriel et reproductible à l'échelle internationale. »

« Le projet Masshylia démontre la capacité d'ENGIE à relever les défis de la transition énergétique en développant des solutions innovantes neutres en carbone. Le partenariat entre ENGIE et Total, par son ampleur et son approche intégrée très ambitieuse, incarne la stratégie de développement de l'hydrogène renouvelable d'ENGIE pour réduire l'empreinte CO2 de nos clients. Il ouvre également la voie à un « Hub » d'hydrogène renouvelable multi-usages dans un proche avenir, fortement ancré dans la région et avec une portée internationale. »Gwenaëlle Avice-Huet, Directrice générale Adjointe d'ENGIE en charge des énergies renouvelables.