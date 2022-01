ENGIE : « Un accord social moderne et complet »

Jean-Sébastien Blanc : Nous avons conclu un accord mondial, pour tous les salariés du Groupe, quels que soient leur pays d'appartenance et secteur d'activité.

Il a d'ailleurs été signé avec les trois fédérations syndicales mondiales les plus représentatives de nos métiers : IBB qui concerne les travailleurs du bâtiment et du bois, IndustriALL pour l'énergie et ISP pour les services publics ; ainsi qu'avec les quatre organisations syndicales représentatives au niveau groupe (CFDT, CFE-CGC, CGT et FO).

Cet accord est à la fois moderne et complet. Moderne, parce qu'il reflète parfaitement les préoccupations et les enjeux de notre époque, comme la diversité ou l'éthique. Complet, parce que tout en réaffirmant les engagements pris lors des accords précédents, il accorde davantage de droits aux salariés, et marque ainsi une avancée pour les collaborateurs internationaux par la mise en place d'un socle commun de droits sociaux. Par exemple, le programme ENGIE CARE instaure une même base de protection sociale pour l'ensemble des salariés du Groupe en matière de parentalité avec un congé maternité de 14 semaines et un congé paternité de 4 semaines, entièrement rémunérés ; en cas de décès ou d'invalidité avec le versement d'un capital minimum de 12 mois de salaire, ou d'hospitalisation.

Un autre élément structurant de cet accord, est la création d'une instance de dialogue social de niveau international avec un Forum mondial, qui se tiendra une fois par an et nous permettra notamment d'échanger sur la stratégie du Groupe en matière de responsabilité sociale.

J-S B. : Il correspond pleinement à notre volonté de dialogue social, ENGIE ayant depuis longtemps une forte culture en la matière. Notre raison d'être, centrée sur la transition énergétique pour tous, va de pair avec notre responsabilité sociale. Nous devons atteindre un niveau d'excellence sociale à la hauteur de nos exigences environnementales. En prime, cela donne du sens à l'action globale des collaborateurs et renforce notre sentiment d'appartenance. En assurant un même niveau de prestations - élevé car calqué sur les standards français et européens - à toutes les femmes et les hommes qui composent nos équipes, dans toutes les filiales et tous les pays, cet accord est particulièrement fédérateur. Et il place ENGIE dans le cercle des grands groupes dotés d'accords sociaux internationaux.

J-S B. : Cet accord sera porté auprès de l'ensemble des entités du Groupe par la filière RH et le management.

Un premier Forum mondial se tiendra au cours du deuxième semestre 2022. C'est un point essentiel car ce rendez-vous réunira les partenaires sociaux des pays où intervient le Groupe, ainsi que l'ensemble de nos entités. Nous pourrons ainsi mieux identifier les perceptions et les attentes des salariés.

Concernant le programme ENGIE CARE, le Groupe s'est donné comme objectif un déploiement complet d'ici fin 2024. Cette échéance s'explique par les disparités locales, parfois importantes dans les zones géographiques où nous sommes présents.