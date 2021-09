ENGIE à la Climate Week de NYC : comment décarboner ensemble ?

Organisée à l'initiative des Nations Unies, la Climate Week est un moment stratégique pour échanger et agir sur le changement climatique. Depuis 2009, l'événement rassemble les dirigeants internationaux du monde des affaires, des gouvernements et de la société civile. L'édition 2021 s'inscrit dans un contexte particulier : celui de l'accélération du dérèglement climatique. Feux de forêt ininterrompus pendant des mois en Californie, dôme de chaleur au Canada, incendies de forêts en Europe, inondations meurtrières en Allemagne et en Chine, des températures records de 35° C enregistrées en mai dans le nord-ouest de la Russie et l'est de la Finlande1… Seule solution avancée par les experts du Groupement pour limiter les conséquences du réchauffement : réduire les émissions de CO 2 de 45 % d'ici 2030 et parvenir à la neutralité carbone en 20502.

Mais comment passer à l'action ? Aujourd'hui, plus de 400 des 2 000 plus grandes sociétés cotées en bourse au monde se sont engagées à atteindre zéro émission nette. Mais moins de 30 % des 200 dirigeants de grandes organisations multinationales interrogés par ENGIE Impact, une entité de consulting spécialisée dans la décarbonation, considèrent être sur la bonne voie. La tâche est en effet complexe : il s'agit d'identifier une trajectoire soutenable, de maîtriser et d'activer tous les leviers de sa décarbonation, de mesurer les progrès réalisés… C'est précisément pour montrer la voie que Catherine Mac Gregor a détaillé, le 18 mai dernier, notre propre stratégie de décarbonation avec un objectif Net Zero Carbone dès 2045. ENGIE contribue donc directement à cette dynamique avec des objectifs ambitieux et rigoureux. Mais nous allons plus loin en accompagnant nos clients dans leurs propres parcours de décarbonation. Notre objectif en 2030 : contribuer à 45Mt de CO2eq d'émissions évitées par an chez nos clients, soit plus du double des 20Mt de CO 2eq d'émissions évitées en 2020. Une démarche qui s'appuie sur notre capacité à concevoir et mettre en œuvre des feuilles de route de décarbonation et d'ingénierie de transition énergétique pour aider les villes, les industries et les entreprises à réduire leurs émissions de carbone et à respecter leurs engagements.

« The alignment of ENGIE's strategy, purpose and carbon ambitions is critical for our future success and provides a clear trajectory to our global teams. »

Catherine MacGregor, Chief Executive Officer, ENGIE

Lors de cette 12e Climate Week, Catherine MacGregor participera à une table ronde en présence notamment du Dr. Fatih Birol, Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie et d'Inger Andersen, Directrice générale du Programme des Nations Unies pour l'environnement. L'occasion d'expliquer notre propre feuille de route vers le Net Zero Carbone : sortie du charbon en 2025 en Europe et 2027 dans le monde, augmentation des capacités de production d'énergie renouvelable pour atteindre 50 GW d'ici 2025 et 80 GW d'ici 2030, développement des infrastructures décentralisées de +8 GW pour atteindre 32 GW d'infrastructures énergétiques distribuées à faible émission de carbone d'ici 2025… L'occasion aussi de présenter une nouvelle offre ENGIE, Ellipse, une plateforme de décarbonation la plus élaborée du marché. Cet outil, le plus en pointe actuellement sur le marché, se présente comme une plateforme intégrable dans les écosystèmes digitaux existants de nos clients et leur permet de suivre en temps réel et à l'échelle mondiale la progression de leurs actions de décarbonation, par l'analyse intelligente des données. Des acteurs d'envergure internationale, comme Starbucks Coffee Company, l'ont déjà adopté.

La Climate Week démarre fort.

Pour suivre les grands rendez-vous de cette semaine pour le Climat, c'est ici.

45 % des émissions de gaz à effet de serre en 2019 sont dues au secteur de l'énergie (3). Les énergéticiens comme ENGIE sont donc les premiers acteurs de la décarbonation, en proposant des solutions pour réduire leurs propres émissions, mais aussi celles de leurs clients.

Au sein d'ENGIE IMPACT, plus de 100 spécialistes de la gestion de l'énergie, de l'eau, de l'empreinte carbone et des déchets et 200 conseillers stratégiques en entreprise accompagnent plus de 1 000 clients dans le monde, dont 25 % des entreprises figurent au classement Fortune 500, couvrant plus d'un million de sites industriels et tertiaires.