ENGIE accueille favorablement l'offre de VEOLIA pour ses parts dans SUEZ

Le Conseil d’Administration d’Engie a dit avoir pris connaissance de la nouvelle proposition formulée mercredi par Veolia pour l’acquisition de 29,9% du capital de Suez détenus par Engie, et avoir accueilli favorablement les engagements supplémentaires pris par Veolia concernant son projet industriel et plus particulièrement les garanties apportées sur le plan social, et le prix proposé qui s’inscrivent dans le cadre du mandat qu’il avait donné le 17 septembre dernier à son Président et à la Directrice Générale par intérim.Le Conseil a considéré que cette nouvelle offre répond à ses attentes en termes de prix et de garanties sociales. Compte tenu de l'importance des enjeux pour l'ensemble des parties prenantes, le Conseil a décidé de demander à Veolia d'étendre la validité de sa nouvelle offre jusqu'au 5 octobre 2020 afin que Veolia formalise son engagement inconditionnel de ne pas lancer d'offre publique d'achat qui ne soit pas amicale.Une requête de prolongement acceptée par Veolia, ce qui permettra au Conseil d'administration d'Engie de se réunir à nouveau avant le 5 octobre 2020 pour statuer sur l'offre.