ENGIE c : ée le PPA pour tous

Pour accélérer la décarbonation de ses clients, ENGIE continue d'innover en proposant le Green PPA dédié au plus grand nombre. « C'est une première en France, se félicite Karine Lebourg, directrice production décentralisée chez ENGIE Solutions. Industriels, acteurs de toute taille du tertiaire privé ou public, collectivités... peuvent désormais profiter de ce dispositif. Nous l'intégrons à une solution plus globale qui vise à baisser l'empreinte énergétique de nos clients. Pour ce faire, nous les accompagnons pour d'abord consommer moins et ensuite consommer mieux, c'est là que peut intervenir le choix d'un green PPA, au plus près de leurs besoins. »

Le PPA vous connaissez ? Il s'agit, en version originale, d'un Power purchase agreement, c'est-à-dire un contrat d'achat d'électricité liant un consommateur qui s'engage en direct et dans la durée auprès d'un producteur pour se fournir en énergie. Dans le contexte de la transition énergétique, les Green PPA - qui mettent en jeu des sources de production d'électricité renouvelables - connaissent un important développement. Mais, jusqu'à présent, ils concernaient essentiellement des consommateurs de gros volumes d'énergies comme Microsoft ou Orange avec qui nous avons récemment signé un Green PPA , d'une durée de quinze ans, l'un des dix plus gros contrats mondiaux de 2021.

Quel est notre rôle ? Le Groupe s'appuie sur ses expertises sur l'ensemble de la chaine de valeur du PPA et propose un approvisionnement clé en main en green PPA. Il s'engage notamment durablement à acheter de l'électricité verte issue d'un parc solaire puis distribue cette énergie à ses clients pour la quantité et la durée dont chacun a besoin. « Nos clients sont de plus en plus nombreux à vouloir concrétiser leur transition énergétique avec les énergies renouvelables ! Avec ce dispositif, poursuit Karine Lebourg, nous proposons à nos clients de concilier stabilisation pérenne de leur budget électrique et engagement sociétal. En effet le client final est impliqué dans la production : c'est parce qu'il est décidé à verdir ses consommations d'électricité et s'engage pour plusieurs années que de tels projets peuvent voir le jour. » Ainsi, grâce à ce type de PPA, même des projets qui ne sont pas éligibles aux projets de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) peuvent soutenir le développement des renouvelables à des prix stables, en dynamisant l'économie locale.

C'est le cas avec la nouvelle centrale solaire photovoltaïque installée à Fanjeaux, dans l'Aude, mise en service en juillet 2021 et pouvant produire chaque année 25,2 GWh. Parmi nos clients bénéficiaires, Océanopolis, le centre de découverte des océans à Brest, ou le campus de la CCI Charente Formation. « Océanopolis a une consommation énergétique très importante pour maintenir les bassins à température, traiter et renouveler l'eau, note Mathieu Jullien, administrateur de l'aquarium. La proposition d'ENGIE nous a semblé extrêmement pertinente pour nous permettre de minimiser notre impact environnemental. » En prime, ce projet pérennise l'activité de l'exploitant agricole Gérard Auriol, propriétaire depuis plus de vingt ans du terrain de Fanjeaux où est installée la centrale. Il souligne : « Cela m'assure des revenus complémentaires qui me permettent d'assurer la viabilité économique de mon activité, tout en participant à la transition énergétique. »

Récompensé d'un Prix de l'innovation 2021 au sein du groupe ENGIE, ce dispositif de PPA accessible au plus grand nombre n'a pas fini de faire parler de lui !