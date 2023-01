Communiqué de presse 04 Janvier 2022

ENGIE clôture avec succès son opération d'actionnariat salarié, « Link 2022 »

Le 22 décembre 2022, ENGIE a finalisé avec succès son opération d'actionnariat salarié Link 2022 avec près de 26.000 salariés souscripteurs dans 21 pays. La souscription totale s'élève à 170 millions d'euros pour un volume de 16,4 millions d'actions. Cette opération porte le taux d'actionnariat salarié à près de 4%.

Ce plan a connu un franc succès avec un volume de demandes dépassant les enveloppes prévues pour l'opération. Au total, c'est près d'un salarié sur trois dans le monde et 43% des collaborateurs en France qui ont souscrit à l'opération.

Pour Jean-Sébastien Blanc, Directeur Général Adjoint d'ENGIE en charge des Ressources Humaines et du Corporate, « Le succès de ce plan d'actionnariat salarié, auquel nous sommes particulièrement attachés, est un acte d'adhésion et d'engagement fort de nos équipes à la stratégie du Groupe.»

Afin d'associer plus largement encore les salariés à la stratégie du Groupe, à sa croissance et au partage de ses résultats, ENGIE souhaite renouveler ce type d'opération d'actionnariat mondial tous les 2 ans à compter de 2022.

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services. Avec nos 101 500 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l'environnement. Guidés par notre raison d'être, nous concilions performance économique et impact positif sur les personnes et la planète en nous appuyant sur nos métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients.

Chiffre d'affaires en 2021 : 57,9 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra- financiers (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120/ Europe 120/ France 20, MSCI EMU ESG screened, MSCI EUROPE ESG Universal Select, Stoxx Europe 600 ESG, and Stoxx Global 1800 ESG).