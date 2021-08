ENGIE : entre en négociation exclusive avec le groupe ALTRAD pour la cession d'ENDEL, leader français de la maintenance industrielle et des services à l'énergie

ENGIE franchit une étape supplémentaire dans la mise en oeuvre de son plan de simplification de ses activités de services, et annonce avoir reçu une offre ferme et irrévocable du Groupe ALTRAD pour l'acquisition d'ENDEL, filiale à 100% d'ENGIE et spécialiste de la maintenance industrielle et des services à l'énergie. ENDEL intervient auprès de ses clients notamment dans les centrales nucléaires, dans les domaines de la pétrochimie, de la sidérurgie, du raffinage, de l'industrie navale et de la pharmacie. ENDEL, qui emploie 5200 collaborateurs, a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 550 millions d'euros en 2020.

Selon l'offre soumise, ENGIE entre désormais en négociation exclusive avec ALTRAD pour ce projet de cession représentant une étape supplémentaire dans le plan de repositionnement d'ENGIE.

Le périmètre du projet de cession n'inclut pas les filiales Pierre Guerin, CNN MCO et Eras. La transaction n'aura pas d'impact significatif sur les agrégats financiers du Groupe.

Avec cette acquisition, le groupe industriel français ALTRAD, qui emploie plus de 35 000 collaborateurs et dont BPIfrance est actionnaire, entend ouvrir une nouvelle page de son développement en France et souhaite renforcer son offre industrielle en ingénierie et en mécanique. L'opération de reprise d'ENDEL par ALTRAD s'inscrit dans un projet industriel de long terme, créateur de valeur pour les salariés et les clients d'ENDEL.

L'opération devrait être conclue d'ici début 2022, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des conditions suspensives usuelles, et après consultation des instances représentatives du personnel.

Catherine MacGregor, Directrice Générale d'ENGIE, a déclaré : « La volonté d'ENGIE, et sa responsabilité, est de trouver pour ENDEL un actionnaire solide, doté d'un projet viable, et ayant les capacités managériales et financières pour accompagner le développement industriel et social d'ENDEL au service de ses clients. Le projet porté par le Groupe Altrad et ses équipes, qui valorise la forte expertise des équipes d'ENDEL, permettra d'intégrer l'entreprise au sein d'un groupe industriel performant et en plein développement ».