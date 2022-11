ENGIE : et Google concluent un contrat d'achat d'électricité renouvelable (CPPA) grâce au développement d'Ocean Winds dans l'éolien offshore

ENGIE et Google concluent un contrat d'achat d'électricité (Corporate PPA) de 100 MW, d'une durée de 12 ans, dans le cadre du développement de l'éolien offshore du projet Moray West.

ENGIE fournira à Google plus de 5 TWh d'énergie verte provenant du projet Moray West, un parc éolien offshore de près de 900 MW, dont la mise en service est prévue dès 2025. Moray West fait partie du portefeuille en développement d'Ocean Winds, joint-venture détenue à 50/50 par EDPR Renewables et ENGIE, dédiée à l'éolien offshore. Situé dans le Moray Firth, au large des côtes écossaises, le projet fournira 882 MW d'énergie verte renouvelable. Avec ce contrat, ENGIE, Google et Ocean Winds soutiennent les objectifs ambitieux du Royaume-Uni en matière de transition énergétique.

« Les citoyens du Royaume-Uni et d'Europe sont de plus en plus préoccupés par le changement climatique et la sécurité énergétique. Nous partageons cette inquiétude et pensons que la technologie est un élément important de la solution, car elle permettra de réduire nos propres émissions et aidera les autres acteurs à réduire les leurs », remarque Matt BRITTIN, Président de Google EMEA, ajoutant : « Ce nouvel investissement dans les énergies renouvelables britanniques nous rapproche un peu plus de notre objectif de fonctionnement total avec de l'énergie décarbonée d'ici 2030, et signifie qu'en 2025 le Royaume-Uni fonctionnera grâce à une énergie décarbonée à 90 % ou presque. »

« Ce PPA représente la concrétisation de l'éolien offshore en tant que source d'énergie performante capable de répondre aux fortes demandes énergétiques et aux objectifs de neutralité carbone des pays et des clients. Ocean Winds est fier d'accompagner Google dans cette aventure et de travailler main dans la main avec ENGIE pour ce succès commercial. En développant, construisant ou exploitant actuellement plus de 6 GW de projets éoliens offshore au Royaume-Uni, Ocean Winds participe activement à la transition nécessaire vers une énergie propre », confie Bautista RODRIGUEZ, Directeur Général d'Ocean Winds.

« Nous sommes très heureux de soutenir Google dans sa progression vers son objectif de décarbonation. En tant qu'acteur majeur des PPA, ENGIE conçoit des corporate green PPA innovants pour les acheteurs d'éolien offshore, grâce au solide développement d'Ocean Winds, comme nous le faisons pour nos projets d'énergies renouvelables terrestres. Ce contrat démontre la force du portefeuille renouvelable du Groupe, avec 37 GW d'actifs renouvelables, un atout majeur pour nos clients dans leur stratégie de décarbonation », explique Paulo ALMIRANTE, Directeur Général Adjoint d'ENGIE en charge des Activités Renouvelables, Gestion de l'énergie et Nucléaires.

Google et ENGIE ont conclu plusieurs corporate green PPA et se sont associés pour un certain nombre d'innovations et d'actions clés, telles que lepremier contrat d'énergie zéro carbone 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en Europe et une solution qui utilise l'intelligence artificielle pour optimiser la gestion de l'énergie éolienne. Ce nouveau corporate PPA avec Google soutient à la fois l'ambition du Géant du web de proposer une énergie zéro carbone 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et la stratégie d'ENGIE en matière d'énergie propre.