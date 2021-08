ENGIE : et Google renforcent leur collaboration en signant un accord de partenariat en Allemagne pour la fourniture en continu d'énergie décarbonée

Aujourd'hui, ENGIE et Google ont signé un accord en Allemagne pour la fourniture en continu d'énergie décarbonée, une nouvelle étape dans la collaboration des deux groupes. D'une durée de trois ans, cet accord contribuera à la réalisation de l'objectif Carbon-Free Energy (énergie décarbonée, CFE) que Google s'est fixé à l'horizon 2030portant sur ses centres de données, ses plateformes cloud et ses bureaux dans le monde entier.

Au titre de cet accord, ENGIE aura la responsabilité d'élaborer et de négocier un portefeuille énergétique dans le but de fournir à Google de l'électricité renouvelable issue des technologies solaire et éolienne afin de garantir une décarbonation proche de 80 % de ses opérations allemandes à l'horizon 2022. La fourniture en continu d'une énergie garantie sans carbone d'origine solaire et éolienne est une première en Europe. Au total, ENGIE fournira à Google 140 MW d'électricité renouvelable.ENGIE proposera également une offre complète de services de gestion de l'énergie, notamment en matière de fourniture résiduelle, d'équilibrage ,de gestion de réseau, etc.

En 2019, ENGIE et Google ont conclu un premier contrat d'achat d'électricité en Belgique pour une durée de cinq ans, prévoyant la fourniture d'énergie renouvelable à partir d'un projet éolien offshore. ENGIE a ensuite remporté un contrat du même type aux Pays-Bas avant de conclure cet engagement zéro carbone en Allemagne.

« Si nous avons choisi ENGIE, c'est grâce à son savoir-faire en matière de décarbonation et à sa capacité à transformer l'industrie de la fourniture d'énergies » a déclaré Marc Oman, Responsable de l'énergie et de l'infrastructure des centres de données chez Google. « Google s'est engagé dans la construction d'un avenir sans carbone depuis déjà plus de 10 ans et nous sommes convaincus que pour réaliser notre objectif d'une énergie 100 % décarbonée à l'horizon 2030 nous aurons besoin de nous associer à des leaders de l'énergie comme ENGIE, qui s'engagent eux aussi sur le long terme à promouvoir des pratiques durables. »

Paulo Almirante, Directeur général adjointen charge des activités de gestion des énergies renouvelables et mondiales d'ENGIEa salué cet accord en ces termes : « ENGIE est très honoré de collaborer à nouveau avec Google et de prolonger ainsi son partenariat. En tant qu'acteur de premier plan dans le domaine des énergies renouvelables et fort de son savoir-faire en matière de décarbonation, ENGIE apportera un soutien considérable à Google dans la poursuite de son ambition zéro carbone. Ce contrat est la preuve qu'ENGIE est capable de développer des solutions innovantes pour satisfaire les besoins spécifiques de ses clients : le Groupe assure la fourniture d'énergie renouvelable en continu en s'appuyant soit sur la construction de nouveaux parcs, soit sur des actifs existants, grâce aux activités de l'entité Global Energy Management (GEM). »