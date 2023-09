Au sein du Groupe, la promotion du biométhane ne repose pas seulement sur le développement de nouveaux projets de production. La structure de commercialisation GEMS (Global Energy Management & Sales) d'ENGIE joue également un rôle de premier plan en achetant des volumes produits par le Groupe et par d'autres acteurs, et en les revendant à ses clients. Ces derniers sont de deux types : « des clients internes au Groupe comme nos centrales à cycle combiné gaz, et des clients externes - collectivités locales et industriels de divers secteurs », explique Aurélie Boscarolo, Business Developer chez GEMS.

Premier fournisseur B2B de biométhane en France, GEMS a acheté environ 3,3 TWh auprès de producteurs en 2022. Son objectif à l'horizon 2030 est élevé : 30 TWh commercialisés chaque année, soit environ 8 % des volumes qui seront achetés et vendus sur le continent. « La trajectoire projetée en matière de biométhane s'inscrit dans l'ambition de disposer d'un large panel de solutions décarbonées. Chacune ayant ses spécificités, il faudra mobiliser plusieurs options - dont la méthanisation, pyrogazéification, hydrogène renouvelable ou bas carbone et ses dérivés - pour répondre aux besoins de nos clients », souligne Carine Chrétien, Responsable de la Transversal Business Green Gas chez GEMS.

Aujourd'hui, l'entité travaille avec 450 producteurs, en France mais aussi en Belgique, Espagne, Italie et Royaume-Uni. Elle a récemment signé plusieurs contrats de longue durée en dehors de France pour l'achat de biométhane. Côté ventes, les contrats de fourniture, également, s'allongent. Pour illustration, GEMS et Arkema se sont entendus sur la livraison de 3 TWh sur dix ans. « Cette tendance, dont nous sommes précurseurs en France, nous permet de contribuer du mieux possible à la sécurité d'approvisionnement en biométhane des clients, indique Aurélie Boscarolo. Grâce à notre expertise dans la gestion des risques volume et prix notamment entre l'amont et l'aval, nous sommes capables d'être réactifs et ainsi répondre aux exigences clients ».

GEMS promeut enfin la filière biométhane au sein du Groupe. « Parmi nos clients historiques, certains détiennent des terrains ou produisent des déchets organiques qui pourraient être mis à profit dans le cadre de projets d'unités de production », observe Carine Chrétien. « Notre relation privilégiée avec beaucoup d'acteurs et notre connaissance du marché sont un vrai plus. Nous sommes bien placés pour les mettre en contact avec nos confrères des Infrastructures, qui mènent ce type de projets.» Un bel exemple de complémentarité entre l'aval et l'amont !