ENGIE : lance Ellipse, plateforme de décarbonation la plus élaborée au monde

La plateforme Ellipse accélère les efforts de décarbonation des entreprises à l'échelle mondiale dans les scopes 1, 2 et 3.

A l'occasion de la Climate Week, ENGIE a annoncé aujourd'hui le lancement d'Ellipse, sa plateforme de neutralité carbone, la plus élaborée du marché, destinée à accélérer les efforts de décarbonation dans le monde. L'offre Ellipse d'ENGIE permet aux entreprises de surveiller leurs émissions en temps réel, de concevoir des stratégies de décarbonation, de suivre leurs progrès et d'optimiser leurs investissements en matière de développement durable. Cet outil est conçu sur mesure pour être intégré dans les écosystèmes numériques existants, ce qui permet de placer la neutralité carbone au coeur des stratégies d'entreprises.

En tant qu'expert de la décarbonation, ENGIE a conçu Ellipse en réponse aux engagements climatiques en forte augmentation ces dernières années, dont l'objectif de réduction des émissions annuelles moyennes a été multiplié par trois entre 2005 et 2017.

L'offre Ellipse d'ENGIE est une solution innovante destinée aux entreprises qui ont besoin d'accéder à des analyses de données avancées qui apportent une représentation précise de leurs émissions de carbone afin d'atteindre des objectifs climatiques ambitieux et d'accélérer ainsi les transformations vers le développement durable. Actuellement, les entreprises peinent à gérer de grandes quantités de données ou ne disposent pas d'une infrastructure de reporting sur le carbone. Elles ont souvent des stratégies limitées de suivi de réduction des émissions du scope 3 et les compétences internes nécessaires sont rares pour faire progresser leurs projets de décarbonation. Ellipse répond à cette problématique en proposant une vue globale et précise des émissions sur l'ensemble du portefeuille et de la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise.

« En tant que leader mondial de la transition zéro carbone, ENGIE a conçu Ellipse pour soutenir les entreprises confrontées à l'urgence croissante de réduire leurs émissions de CO2 et de mettre en œuvre un plan d'action stratégique dédié », précise Catherine MacGregor, Directrice générale d'ENGIE. « Une véritable transformation vers le développement durable nécessite des investissements importants, une transformation organisationnelle et de concevoir différemment les stratégies commerciales, en plus de la consolidation continue de données disparates. Ellipse fonctionne comme un outil digital stratégique qui aide les entreprises à prendre des décisions éclairées et à atteindre leurs objectifs de neutralité carbone. »

L'offre Ellipse d'ENGIE permet aux entreprises de :

Établir une vision exacte de leur empreinte carbone : la première étape de toute démarche de décarbonation consiste à comprendre les données relatives aux émissions des scopes 1, 2 et 3. Ellipse exploite l'intelligence artificielle et des Application Programming Interface (API) dediées pour agréger et analyser les flux de données dynamiques afin d'obtenir une vue très précise des émissions sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'une entreprise. Au-delà de la fréquence traditionnelle des rapports annuels, cette vue en temps réel permettra de mesurer le carbone comme un véritable indicateur de performance en continu.

Intégrer le suivi des projets, des objectifs et des cibles : des visualisations intuitives au sein de la plateforme relient les performances des projets de décarbonation aux résultats attendus et mesurent le retour sur investissement, l'impact carbone, etc.

Modéliser des scénarios futurs pour optimiser la prise de décision : les algorithmes de Machine Learning, fondés sur les informations recueillies auprès de plus d'un million d'installations, permettent de modéliser et prendre les meilleures décisions pour atteindre des objectifs de réduction des émissions de carbone dans un contexte d'évolution rapide des conditions de marché.

Créer une vue à 360° des émissions de scope 3 : en rassemblant d'importants volumes de données, les entreprises peuvent identifier les domaines sensibles et modéliser des scénarios d'atténuation spécifiques aux fournisseurs.

Ellipse a été conçue par ENGIE Impact, une entité d'ENGIE qui offre des solutions et des services en matière de développement durable aux entreprises, aux villes et aux gouvernements du monde entier. ENGIE Impact sert plus de 1 000 clients dans le monde, dont 25 % des entreprises figurent au classement Fortune 500, couvrant plus d'un million de sites industiels et tertiaires.