ENGIE : Une nouvelle organisation pour un ENGIE plus simple en place au 1er juillet - Création d'EQUANS, leader des services multi-techniques

Avec quatre Global Business Units et la création d'EQUANS, leader des services multi-techniques, la nouvelle organisation d'ENGIE est désormais en place. Le 18 mai 2021, Catherine MacGregor, Directrice Générale d'ENGIE, a présenté sa feuille de route stratégique pour réaffirmer ENGIE en tant que leader de la transition énergétique.

En ligne avec le planning annoncé, cette organisation est en place à partir du 1er juillet 2021. Elle permettra de gagner :

en simplicité dans le pilotage du Groupe ;

en performance opérationnelle grâce à un focus sur les activités clés ;

en efficacité par la mutualisation des fonctions supports.

Elle repose sur :

4 Global Business Units (GBUs) : Renouvelables, Energy solutions, Infrastructures, Production thermique & Fourniture d'énergie. Elles sont le reflet des 4 activités clés du Groupe et elles sont responsables de leur performance financière respective ;

une plateforme géographique structurée en hubs régionaux permettant de mutualiser les fonctions supports, de créer des synergies entre les activités et de coordonner les entités au niveau des pays, qui seront en charge des relations avec les parties prenantes locales du Groupe.

EQUANS est désormais une entité autonome au sein d'ENGIE, pilotée par Jérôme Stubler, Directeur Général et son équipe de direction. Avec 74 000 employés dans 17 pays et un chiffre d'affaires annuel de plus de 12 milliards d'euros, EQUANS est un nouveau leader mondial des services multi-techniques, destiné à un fort développement sur des marchés en croissance.

Pour affirmer son rôle sur ses marchés, EQUANS s'est doté d'un nom et d'une marque qui portent ses valeurs et son ambition.

Sa signature, 'Empowering Transitions', montre l'engagement de ses employés pour leurs clients, leur capacité à innover et à s'adapter pour leur fournir des services à forte valeur ajoutée.

L'ambition d'EQUANS est d'être le partenaire privilégié de ses clients pour les aider à accélérer leurs transitions énergétique, industrielle et numérique.

EQUANS est organisé en 6 expertises :Electrique, CVC, Réfrigération, Mécanique, Digital et informatique, Facility management.

EQUANS occupe d'ores et déjà une position de leader sur des marchés européens clés (notamment en France, en Belgique et au Royaume-Uni) et est bien positionné aux Etats-Unis et en Amérique latine.

Après la création d'EQUANS, ENGIE ouvre désormais une nouvelle phase où les options d'évolution de l'actionnariat de cette entité seront explorées, en s'attachant à créer le meilleur environnement pour la croissance future d'EQUANS.

Catherine MacGregor, Directrice Générale d'ENGIE a déclaré : « Ce jour marque une étape importante dans la mise en œuvre de notre feuille de route stratégique. Nous sommes très fiers d'annoncer la création d'EQUANS, une entité autonome au sein d'ENGIE, connue jusqu'à présent sous le nom de projet 'Bright'. Nous déployons notre plan de simplification en positionnant EQUANS comme le leader des services multi-techniques et en réaffirmant ENGIE comme un leader de la transition énergétique, recentré sur ses marchés de croissance et avec une approche plus industrielle. »

Jérôme Stubler, Directeur Général d'EQUANS a déclaré : « Je voudrais saluer l'incroyable travail qui a été accompli au cours des 6 derniers mois pour créer EQUANS. EQUANS est constitué d'expertises de pointe qui répondent pleinement aux besoins de nos clients pour mener les transitions énergétique, industrielle et numérique. C'est un moment important pour les 74 000 employés dans le monde entier. Je suis très honoré et heureux de diriger cette formidable équipe. »