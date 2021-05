ENGIE : met le cap sur 2023, le marché apprécie

En tête du CAC 40, Engie gagne 3,2% à 13,13 euros, soutenu par des résultats trimestriels en progression. Le producteur de gaz et d'électricité a également confirmé son objectif 2021 et présenté ses prévisions pour 2023. Au cours du premier trimestre, le groupe a réalisé une performance opérationnelle solide, grâce notamment à une plus grande disponibilité des actifs nucléaires belges, et a bénéficié de prix de l'électricité plus élevés en Europe.



Ces effets ont plus que compensé l'impact du froid extrême qui a frappé le Texas.



Le groupe a réalisé un Ebit de 2,1 milliards d'euros, en hausse de 8,3%. En organique, la croissance atteint 10%. L'Ebitda est ressorti à 3,2 milliards, en hausse de 5,3% (+7,3% en organique). Le chiffre d'affaires s'est établi à 16,9 milliards, n progression de 2,3% (+4,8% en organique).



Pour l'année 2021, Engie réaffirme sa guidance avec un résultat net récurrent part du groupe attendu entre 2,3 et 2,5 milliards d'euros. Cet objectif repose sur une fourchette indicative d'Ebitda de 9,9 à 10,3 milliards d'euros et d'Ebit de 5,2 à 5,6 milliards d'euros.



Dans un communiqué distinct, le groupe a annoncé son repositionnement "pour une croissance de long terme et durable". Engie entend accélérer dans les Renouvelables avec un objectif "Net Zéro Carbone" en 2045.



Dans ce cadre, la société prévoit 9 à 10 milliards d'euros de cessions et 15 à 16 milliards "d'investissements de croissance d'ici 2023".



Elle vise une croissance du résultat net part du groupe sur la période 2021-2023 pour atteindre 2,7 à 2,9 milliards d'euros en 2023.



"En mettant l'accent sur les énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques décentralisées et les gaz renouvelables, Engie construit dès aujourd'hui le système énergétique à faibles émissions carbone de demain", a commenté le directrice générale, Catherine MacGregor.