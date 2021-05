ENGIE : plus forte hausse de l'indice CAC 40 à la clôture du mardi 18 mai 2021

ENGIE (+ 3,02% à 13,10 euros)

Engie a été soutenu par des résultats trimestriels en progression. Le producteur de gaz et d'électricité a également confirmé son objectif 2021 et présenté ses prévisions pour 2023. Au cours du premier trimestre, le groupe a réalisé une performance opérationnelle solide, grâce notamment à une plus grande disponibilité des actifs nucléaires belges, et a bénéficié de prix de l'électricité plus élevés en Europe.