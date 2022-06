ENGIE : partenaire des entreprises engagés avec son offre décarbonation 360°

Aux côtés des États, des citoyens et des territoires, les entreprises sont entrées dans la lutte contre le changement climatique et ont pris des engagements net zéro carbone pour limiter le réchauffement climatique à +1,5° C d'ici à 2030. Au cœur de l'appareil productif, elles sont les premières émettrices des gaz à effet de serre responsables du réchauffement.

75 % des émissions de GES proviennent de la combustion d'énergie.

(source : Dashboard de la transition énergétique)

Chez ENGIE, en nous donnant l'objectif d'être net zéro carbone d'ici 2045, nous avons renforcé notre engagement en faveur de la décarbonation et nous contribuons à celle de nos clients avec un but de 45Mt CO2 d'émissions évitées par an d'ici 2030. Mais l'équation est complexe : comment se décarboner et continuer à se développer ? Pour y répondre, les clients ont besoin d'anticiper, de réduire leurs coûts et bien sûr de verdir leurs activités.

Grâce à sa présence sur toute la chaîne de valeur, ENGIE a une position unique sur le marché pour répondre à ces enjeux au travers d'une offre de décarbonation, E360°, qui permet à nos clients d'engager des actions concrètes et opérationnelles immédiatement, en conciliant engagements et impératifs économiques.

ENGIE a défini une trajectoire de décarbonation fondée sur trois piliers qui répondent à ces trois enjeux des clients. Nous leur permettons de voir plus loin en co-construisant avec eux une feuille de route structurée et le financement de leur transformation. Pour baisser les coûts de cette transformation, nous mettons en place des solutions d'efficacité énergétique qui optimisent leur consommation d'énergie et réduisent leurs coûts. Enfin, nous leur offrons un panel complet de solutions pour les aider à se transformer : énergies vertes, nouvelles mobilités, sécurisation des approvisionnements, hydrogène vert, utilités sur site… Notre offre E360° comprend ainsi 9 solutions qui accompagnent nos clients corporate dans leur décarbonation.