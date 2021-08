ENGIE : participe au Congrès de l'UICN à Marseille du 3 au 11 septembre

CEO Summit, tables rondes et pitches : nous intervenons à une dizaine de reprises tout au long des dix journées que dure cet événement. Nous y détaillons notamment certains dispositifs très concrets développés sur nos installations pour concilier préservation de la biodiversité et développement des énergies renouvelables. Exemples ? Des drones pour optimiser la protection des rapaces dans les zones d'éoliennes, le développement de l'agroforesterie en lien avec l'implantation d'éoliennes pour maintenir les populations d'oiseaux et chauves-souris, l'optimisation des parcs solaires pour les pollinisateurs aux Etats-Unis…

Partenaires depuis 2008, l'UICN France et ENGIE mènent des actions conjointes pour conserver la nature et protéger la biodiversité. L'UICN apporte au Groupe son expertise pour intégrer davantage la biodiversité dans sa stratégie et ses activités, tandis qu'ENGIE soutient et participe à des projets menés par l'UICN. Car pour agir en faveur de la neutralité carbone, du climat et de la planète il faut impérativement prendre en compte le respect de la biodiversité.

Nos activités étant en constante interaction avec la biodiversité et les écosystèmes naturels, nous attachons une importance majeure à leur préservation. C'est d'autant plus crucial que les activités du Groupe sont en partie dépendantes des services rendus par la nature : ressources en biomasse, régulation des eaux et du climat… La préservation de l'environnement est donc indispensable pour maintenir la disponibilité et la richesse des ressources naturelles que nous utilisons pour nos activités.

100% des sites industriels du Groupe auront mis en place une gestion écologique d'ici 2030.

10 Solutions fondées sur la Nature, selon le standard UICN, seront déployées d'ici 2025.

4,000 graines de mangrove ont été semées grâce à des drones pour restaurer la mangrove des eaux côtières d'Abu Dhabi près du site ENGIE de Mirfa.

25 espèces florales et herbacées locales propices aux insectes pollinisateurs sont implantés dans tous les parcs solaires d'ENGIE aux Etats-Unis.

Des activités qui ont, elles aussi, un impact potentiel sur la biodiversité : fragmentation et perturbation des habitats générées par l'emprise territoriale des sites, notamment celle des réservoirs pour la production d'électricité d'origine hydraulique ou celle des sites de stockage de gaz, perturbations de l'avifaune et des chiroptères par les parcs éoliens, etc. Depuis 2012, conscient de sa responsabilité environnementale, le Groupe a pris des engagements pour préserver la biodiversité à l'échelle mondiale, réaffirmant ainsi l'importance de la biodiversité dans sa stratégie et contribuant à atteindre les objectifs mondiaux sur le sujet. En complément de notre engagement de long terme au sein de la Stratégie Nationale française pour la Biodiversité (SNB), nous nous impliquons dans plusieurs initiatives françaises et internationales : Convention sur la diversité biologique (CBD) en 2016, act4nature en 2018, UNESCO en 2019, act4nature international et Entreprises Engagées pour la Nature-act4nature France en 2020 et 2021.

Alerte sur la biodiversité : quatre chiffres qui interrogent… + d'1 million d'espèces animales et végétales sont en danger d'extinction (sur 8 millions, dont 5,5 millions d'insectes) selon les estimations des spécialistes de l'IPBES.

Plus de 30 % de la surface terrestre de la planète et près de 75 % des ressources en eau douce sont maintenant destinées à l'agriculture ou à l'élevage.

+ de 40 % des espèces d'amphibiens, près de 33 % des récifs coralliens et plus d'un tiers de tous les mammifères marins sont menacés.

La dégradation des sols a réduit de 23 % la productivité de l'ensemble de la surface terrestre mondiale. Source : IPBES, la plateforme internationale sur la biodiversité

