ENGIE : sur le podium des PPA en 2021 !

Sur l'enquête de BloombergNEF BloombergNEF est un cabinet spécialisé dans la couverture du marché mondial des matières premières et des technologies disruptives amenant à la transition vers une économie bas-carbone. Pour cette étude sur les PPA, BloombergNEF a recensé les contrats noués avec plus de 137 entreprises dans 32 pays. L'objectif étant de montrer les tendances sur ce marché de l'énergie verte, les plus gros acheteurs et vendeurs, les zones géographiques où opèrent les acheteurs (Amérique du Nord en tête, portée par les GAFAM), etc. À noter que les données ayant permis de réaliser l'étude sont uniquement des données publiques , et que les PPA sur site (minoritaires) en sont exclus. En savoir plus.