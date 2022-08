ENGIE : un acteur-clé du projet H2Sines

Produire de l'hydrogène vert par électrolyse de l'eau au Portugal, pays de soleil et de vent, et le transporter par mer à Rotterdam (Pays-Bas), port majeur d'Europe, au plus près des besoins des acteurs de la mobilité lourde… telle est l'ambition du projet H2Sines, auquel ENGIE est étroitement associé. Il démarre par des études de faisabilité, lancées à l'été 2022 et prévues pour durer six mois, en parallèle du dépôt d'un dossier IPCEI (Important Projects of Common European Interest). Ces études permettront de valider la pertinence du projet et le potentiel de production, estimé à l'heure actuelle à 100 tonnes par jour. L'objectif étant, en cas de consensus positif, d'opérer les premières livraisons d'hydrogène liquéfié à partir de 2027.

Les études de faisabilité incluront la construction d'un navire spécialisé capable de transporter l'hydrogène sous forme liquide de Sines au Portugal, à Rotterdam. Compte tenu du volume et de l'échelle prévus, il s'agira d'un projet unique en son genre, dans le monde. En aval de la chaîne de valeur, l'hydrogène liquide sera acheminé par camion, spécialement équipés, chez les clients.

Ce programme européen d'envergure rassemble plusieurs partenaires, avec ENGIE en tant que co-leader du consortium aux côtés de Shell. Notre forte expertise dans le développement de projets d'hydrogène à l'échelle industrielle et dans l'exploitation de terminaux GNL, notamment grâce à Elengy, notre filiale indépendante d'infrastructures GNL, sera bénéfique pour les études de faisabilité en cours. Nous sommes ainsi propriétaire des molécules d'hydrogène et responsable de la viabilité du projet - pendant la phase de faisabilité et tout au long de la chaine de valeur - aux côtés de la compagnie Shell, qui met à profit son expérience en matière de liquéfaction, gazéification et manipulation de l'hydrogène liquide en mer.

Le spécialiste du transport maritime de gaz liquéfiés Anthony Veder participe pour sa part à la conception, la fabrication et l'exploitation du navire de transport d'hydrogène liquide, unique en son genre compte tenu du volume et de l'échelle prévus. Enfin, Vopak, le plus grand opérateur indépendant de terminaux de stockage au monde, assurera la construction et l'exploitation des terminaux ainsi que leur connexion avec le réseau de distribution.

Soutenu par deux potentiels utilisateurs finaux importants, Airbus et Daimler, ce projet s'inscrit pleinement dans la stratégie de l'Union européenne de développer l'utilisation de l'hydrogène vert afin de décarboner la mobilité lourde, dans les secteurs du transport maritime, routier, et celui de l'aviation.