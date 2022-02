ENGIE : un champion de l'engagement environnemental pour les jeunes !

Agir pour un monde plus juste et durable... études et sondages récents montrent que les jeunes de la génération Y sont en quête de sens et entendent rejoindre une entreprise désireuse d'avoir un impact positif. L'étude menée par Universum - cabinet suédois expert de la marque employeur - auprès de 600 étudiants et jeunes actifs* va dans le même sens. Interrogés sur les trois piliers RSE (Responsabilité sociale des entreprises) que sont l'environnement, le social et l'économique, ils placent trois items liés à l'environnement sur le podium de leurs priorités : s'engager sur la gestion des déchets et développer le recyclage, tendre vers un modèle limitant son impact sur la planète et favoriser la biodiversité.

Fort de sa raison d'être qui vise à concilier performance économique et impact positif sur les personnes et la planète, ENGIE compte parmi les entreprises qui agissent concrètement pour faire avancer la thématique environnementale. Et les personnes interrogées par Universum l'ont bien noté : parmi les sociétés du CAC 40, le Groupe arrive second - après Carrefour et devant L'Oréal - pour son engagement sur les trois piliers RSE. C'est l'énergéticien le mieux placé du classement. Sur le volet spécifiquement environnemental, il est classé leader, et ce sur toutes les catégories, femmes et hommes, étudiants et jeunes actifs.

« Nous accueillons bien entendu avec fierté cette belle 2ème place parmi les entreprises du CAC40. Je remarque que nous sommes le 1er énergéticien dans ce classement ce qui valide notre positionnement stratégique unique axé autour de la transition énergétique. Les étudiants et les jeunes actifs souhaitant de plus en plus aligner leurs convictions personnelles avec les choix de l'entreprise, ENGIE est devenu un employeur apprécié et reconnu pour son engagement tout au long de ces dernières années. Notre ambition pour une énergie décarbonée, durable et accessible à tous reste un atout privilégié - j'en suis persuadée - pour l'attrait des nouveaux talents. »

Julia Maris, VP Corporate & Social Responsibility

Comment s'explique cet excellent score ? Dans le détail, l'étude relève que ce sont les actions du Groupe pour développer les énergies vertes à des prix attractifs et revaloriser les déchets énergétiques ainsi que ses investissements dans les énergies renouvelables qui marquent les esprits. Les participants reconnaissent en effet l'action d'ENGIE pour accompagner la réduction de la consommation d'énergies fossiles au quotidien et innover pour développer les énergies renouvelables en incitant ses clients à les utiliser.

* Étude réalisée en ligne du 25 août au 30 septembre 2021 sur 590 candidats. Panel composé de 56 % de femmes et 44 % d'hommes, 56 % de Jeunes actifs et 44 % d'étudiants, 65 % d'universitaires et 35 % de profils grandes écoles.

