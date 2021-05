ENGIE x Energy Observer : à la conquête de l'Ouest américain

A Los Angeles et San Francisco, ENGIE a proposé à ses clients industriels et collectivités, parties prenantes et collaborateurs, une visite exclusive du bateau, où chacun a pu découvrir ce navire-laboratoire unique au monde, comprendre ses missions, et faire le parallèle avec notre rôle individuel et collectif en matière de réduction des émissions de CO2 et de préservation de l'environnement.

'L'Energy Observer est un exemple inspirant des types d'approches de conception de systèmes holistiques que nous devrons entreprendre pour répondre à nos besoins énergétiques futurs. C'est bien plus qu'un étonnant navire de mer, c'est une vision pratique de la façon dont nous atteindrons un avenir à zéro émission.'

John Davies, vice-président et analyste de GreenBiz Group.

Particulièrement exposé au changement climatique, aux grands incendies et à la saturation des particules atmosphériques, la région californienne est animée d'un esprit pionnier en matière de transition énergétique et écologique.

La Californie a depuis longtemps fait le pari des énergies renouvelables pour produire son électricité. L'État s'est ainsi engagé dans le '100% Clean Economy Act', qui prévoit de passer de 30 % à 100 % d'énergies renouvelables d'ici 2045. L'hydrogène est également très utilisé en Californie, où l'on y trouve la plus forte concentration au monde de voitures fonctionnant à cette énergie.

Cet esprit pionnier, à la fois dans les hautes technologies, les énergies durables et les innovations pour la transition écologique, sont une source d'inspiration pour ENGIE et Energy Observer. En étroite connexion avec les territoires locaux, ENGIE et Energy Observer partagent en Californie l'objectif de construire un avenir durable.

Avec le développement de nouvelles capacités d'énergie renouvelable, ENGIE propose à ses clients des solutions de fourniture d'électricité décarbonée pour les accompagner dans leur transition énergétique. Les capacités renouvelables représentent désormais 30 % de la capacité de production d'électricité totale d'ENGIE (101 GW).

« L'installation par ENGIE de 3 GW de capacités renouvelables supplémentaires en 2020 est cohérente avec notre stratégie de croissance dans les énergies décarbonées et positionne ENGIE comme l'un des leaders du développement de ces énergies dans le monde. »

Catherine MacGregor, Directrice Générale d'ENGIE

Sur les 3GW installés par le Groupe dans le monde en 2020, ENGIE a mis en service près de 2 GW de capacités renouvelables aux Etats-Unis. ENGIE exploite désormais plus de 3 GW de capacités renouvelables en Amérique du Nord, soit assez d'énergie propre pour alimenter 1,3 million de foyers, soit l'équivalent de tous les foyers de Dallas et de Houston réunis.

Cela fait d'ENGIE le 4e plus gros développeur d'énergies renouvelables aux Etats-Unis et représente 10% de la capacité éolienne supplémentaire américaine en 2020.

Et pour 2021, l'objectif est de poursuivre cet engagement en faveur de l'énergie durable en doublant cette capacité à l'échelle du réseau américain.

Avec ses 6 500 collaborateurs locaux, ENGIE construit et exploite des projets éoliens, solaires et de stockage dans toute l'Amérique du Nord, donnant ainsi localement accès aux énergies renouvelables.

ENGIE s'associe à des clients partout aux États-Unis et au Canada pour les aider à intégrer des solutions énergétiques plus propres, plus efficaces et plus fiables.

Par exemple, ENGIE accompagne son client Microsoft dans la décarbonation de la consommation énergétique de l'un de ses datacenters à San Antonio. Pour cela, ENGIE a proposé une solution 100% verte et 100 % texane qui permet de couvrir les intermittences, et d'avoir accès à une énergie propre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ! Microsoft s'approvisionne désormais avec un mix éolien et solaire, dont 150 MW en provenance du nouveau parc éolien de Las Lomas de 200 MW, et 80 MW issus du parc solaire de Anson de 200MW, tous deux situés au Texas. Exploités par ENGIE, les deux parcs ont été mis en service en janvier 2021.

Outre la fourniture d'une énergie propre et renouvelable au réseau américain, ces nouveaux parcs ont un impact économique positif dans la communauté locale, notamment à travers la création d'emplois et l'achat de produits locaux.

Le nouveau président américain Joe Biden s'est engagé à agir dans l'immédiat et de manière ambitieuse en faveur du climat. Après avoir réintégré l'Accord de Paris, il a promis des investissements historiques dans le secteur des énergies renouvelables. Ce « Green New Deal » de 2 000 milliards de dollars mettrait notamment l'accent sur le développement massif de l'hydrogène comme énergie propre.

Alors que le coût des énergies renouvelables continue de baisser, l'hydrogène vert apparaît comme une solution prometteuse pour décarboner les secteurs les plus émetteurs de CO2, notamment en matière de mobilité lourde. Les premiers pilotes développés par ENGIE prouvent le bien-fondé de cette technologie d'avenir. De son côté, Energy Observer, premier navire autonome à zéro émission propulsé aux énergies renouvelables et à l'hydrogène, est un exemple concret de l'utilisation de l'hydrogène renouvelable pour le transport maritime. Et ce n'est que le début des applications en matière de mobilité durable, aux États-Unis comme dans le reste du monde.

Sur ce sujet, retrouvez la table ronde virtuelle à laquelle a participé Kim Carnahan, Directrice Sustainability Solutions, ENGIE Impact, aux côtés de la California Fuel Cell Association et du California Hydrogen Business Council