ENGIE x Vivatech : comment l'innovation et le digital accélère la décarbonation

Cette année encore, ENGIE sera à Vivatech, l'événement français des innovations et de la tech. L'occasion pour le Groupe de présenter, du 16 au 19 juin à Paris, les startups et projets soutenus pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone. Avant-première !

Quantom, ce sont des outils tech pour auditer votre centrale solaire, optimiser son rendement et la piloter de façon intelligente ; Ssinergy, des solutions digitales pour améliorer les performances des immeubles tout en aidant à les décarboner ; Blue Carbon, une initiative qui utilise des drones pour cartographier des espaces de plantation de mangroves* à Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis), mais aussi pour les planter et suivre leur croissance. Quantom, Ssinergy et Blue Carbon sont 3 exemples parmi les 16 startups présentes durant les 4 journées de cette édition 2021 de Vivatech (voir encadré). ENGIE soutient chacun d'entre elle via l'incubation ou l'intégration à ses Business Units.

« Partager ces innovations entre tous ces acteurs est une source d'inspiration et de nouvelles coopérations pour imaginer aujourd'hui le système énergétique bas carbone de demain. »

Csilla Kohalmi-Monfils, Directrice des Écosystèmes Innovation d'ENGIE

Pour ENGIE, Vivatech est l'occasion de mettre en valeur sa puissance d'innovation via les jeunes pousses présentées, mais aussi celle qui infuse tout le Groupe, portée par notre objectif prioritaire de devenir « Net Zéro Carbone » sur tous nos scopes à l'horizon 2045**. Le 18 mars dernier, nous annoncions nos objectifs stratégiques, avec notamment l'engagement pour une croissance de long-terme et une accélération dans les énergies renouvelables. Pour cela, il nous faut activer les leviers industriels pour monter en puissance dans ces énergies matures (éolien, solaires) ou en devenir (biogaz, hydrogène…). Mais également soutenir l'innovation et le digital qui peuvent jouer un rôle clé dans l'atteinte de notre ambition « Net Zéro Carbone ». Alors pourquoi Vivatech ? Car le salon attire les investisseurs, les experts de la tech et d'ENGIE, des partenaires, des clients, des journalistes, le grand public… Ce carrefour de d'acteurs de la tech est un formidable booster pour les startups que nous incubons - économique avec les financements et de potentiels partenariats, de notoriété… - et cela permet d'encourager toujours plus l'innovation au sein du Groupe, et de la chaîne de valeur de l'énergie.

Catherine MacGregor, Directrice Générale d'ENGIE, interviendra le mercredi 16 juin sur le thème « Energy Transformation ».

L'innovation, chez ENGIE, c'est tout un programme ! Concomitants à Vivatech, notre Festival de l'Innovation revient cette année au format digital. Sessions lives, masterclass, conférences… L'événement réunit les communautés ENGIE impliquées dans la recherche et le développement de solutions innovantes, et facilite la co-création entre nos collaborateurs du monde entier. Point d'orgue le mardi 15 juin : la remise des Trophées de l'Innovation 2021, qui récompensent depuis 36 ans les idées et projets innovants de nos collaborateurs ! Rendez-vous sur innovation.engie.com pour en savoir plus.

Chaque année, nous investissons 190 millions d'euros dans la recherche à l'échelle du Groupe, 900 chercheurs composent nos effectifs et nous comptons 23 laboratoires de recherche thématiques et 8 centres de R&D dans le monde. ENGIE détecte également près de 500 startups tous les ans dans le cadre de son Festival de l'innovation (voir encadré) ; rien qu'en 2019, nous avons investi 500 millions d'euros dans des jeunes pousses, et notre communauté d'innovation regroupe plus de 26 000 collaborateurs. Nous disposons enfin d'un fonds d'investissement capital-risque doté de 180 millions d'euros.

Le Groupe se donne ainsi les moyens d'innover, au niveau des BU et de la Recherche & Développement au niveau Groupe, avec l'ENGIE Lab Crigen de Stains. Parmi nos thématiques transverses d'innovation, citons l'approvisionnement d'énergie verte, les systèmes de gestion d'énergie, l'efficacité énergétique, les gaz renouvelables. Découvrez notre stratégie et nos projets d'innovation dans notre Dossier thématique !

Industrie et supply chain : Vyntelligence ; MIRORS

Pour l'environnement #Energie & GreenTech : GEOSOPHY ; QUANTOM ; H2 SITE ; ENERGY ACCESS

Smart city, mobilité&énergie : SIRADEL ; VERTUOZ ; URBIK ; ZES

Tech for society : Connected energy ; Blue Carbon ; Batteries for People ; Spoors; Energy Square ; Lancey.

* Formation forestière littorale tropicale, à base d'arbres appelés palétuviers, qui colonise les dépôts vaseux d'estuaires ou de lagunes.

** Émissions des Scopes 1, 2 et 3 : Scope 1/ émissions directes de gaz à effet de serre provenant des installations fixes ou mobiles situées à l'intérieur du périmètre organisationnel, c'est-à-dire des sources détenues ou contrôlées par l'organisme (combustion des sources fixes et mobiles, procédés industriels hors combustion…) ; Scope 2/ émissions indirectes associées à la production d'électricité, de chaleur ou de vapeur acquise pour les activités de l'organisation ; Scope 3/ autres émissions indirectement produites par les activités de l'organisation qui ne sont pas comptabilisées au Scope 2 mais sont liées à la chaîne de valeur complète (achat de matières premières, de services ou autres produits, les déplacements des salariés, transport amont et aval des marchandises…).