Engie : BlackRock dépasse les 5% du capital

BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont il assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 20 avril, le seuil de 5% du capital d'Engie, au résultat d'une augmentation du nombre total d'actions détenues à titre de collatéral.



Le premier gestionnaire d'actifs mondial a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 126.361.227 actions Engie représentant autant de droits de vote, soit 5,19% du capital et 3,93% des droits de vote du groupe énergétique.



