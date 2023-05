Engie-Résultats 2023 vus dans le haut des objectifs après un T1 solide

PARIS, 11 mai (Reuters) - Engie a publié jeudi des résultats en hausse au premier trimestre, dopés par ses activités d'approvisionnement et de couverture de risques dans l'énergie, et a indiqué que ses performances pour l'ensemble de 2023 devraient se situer dans le haut de ses fourchettes de prévisions.

En excluant le nucléaire en Belgique, l'énergéticien a enregistré à fin mars un résultat avant intérêts et impôts (Ebit) de 3,8 milliards d'euros (+30%), un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 4,8 milliards (+23%) et un chiffre d'affaires de 29,2 milliards (+14,0%).

Le groupe a précisé dans un communiqué qu'il maintenait ses objectifs annuels "dans un contexte de baisse de la volatilité et des prix de l'énergie, ainsi que dans un environnement macroéconomique incertain".

Engie a cependant fait savoir que son résultat net récurrent part du groupe devrait se situer dans la moitié haute de la fourchette annoncée de 3,4 à 4,0 milliards d'euros. L'Ebit hors nucléaire de 2023 est également attendu dans le haut d'une fourchette de 6,6 à 7,6 milliards.

Les résultats trimestriels du groupe ont été dopés par sa division "Global Energy Management & Sales" (GEMS), qui inclut des activités d'approvisionnement, de gestion des risques et d'optimisation d'actifs dans l'énergie, dont l'Ebit a bondi à 1,6 milliard au premier trimestre 2023 contre 980 millions un an plus tôt.

Engie a toutefois souligné que la contribution de GEMS pour les prochains trimestres devrait diminuer progressivement "en raison de la combinaison d'impacts non réplicables ainsi que de la contribution des contrats signés en 2022 (...), qui devraient se normaliser dans le futur".

Le groupe a en outre fait savoir que les grèves en France contre la réforme des retraites lui avaient coûté 60 millions d'euros au premier trimestre.

Concernant le nucléaire en Belgique, il espère conclure d'ici le 30 juin un accord définitif avec le gouvernement en vue de prolonger la durée d'exploitation des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3. (Reportage Benjamin Mallet et America Hernandez ; édité par Nicolas Delame)