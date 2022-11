Engie a franchi en baisse le seuil de 15% du capital de GTT

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Engie a déclaré mercredi à l'Autorité des marchés financiers (AMF) avoir franchi en baisse, le lundi 7 novembre 2022, les seuils de 15% du capital et des droits de vote du fabricant de membranes cryogéniques utilisées pour le transport du gaz naturel liquéfié Gaztransport & Technigaz (GTT). Le fournisseur de gaz et d'électricité détient désormais environ 5,4 millions d'actions GTT représentant autant de droits de vote, soit 14,65% du capital et des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte de la remise par Engie de 293.219 actions GTT suite à la conversion de 290.000 obligations (émises par Engie le 2 juin 2021 à échéance 2 juin 2024) échangeables en actions ordinaires existantes GTT, a indiqué l'énergéticien français. A cette occasion, Engie a déclaré avoir franchi individuellement en baisse les mêmes seuils.

November 09, 2022 05:22 ET (10:22 GMT)