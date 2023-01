Engie accepte de prolonger la durée de vie de deux réacteurs nucléaires en Belgique

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Engie a annoncé lundi avoir trouvé un accord avec le gouvernement belge pour prolonger de dix ans l'activité de deux réacteurs nucléaires d'une capacité totale de 2 GW.

Cet accord de principe devra donner lieu à la conclusion d'accords définitifs dans les mois qui viennent, a précisé le fournisseur de gaz et d'électricité dans un communiqué. Ces réacteurs, Doel 4 et Tihange 3, seront réunis dans une structure juridique détenue à parts égales par Engie et l'Etat belge.

L'accord pose également les bases d'un plafonnement des coûts liés au traitement des déchets nucléaires, a ajouté Engie.

Le groupe avait annoncé en 2021 la fermeture d'ici à 2025 de ses sept centrales nucléaires en Belgique, conformément à la loi en vigueur. Cependant, la crise ukrainienne a poussé le gouvernement belge à revoir sa stratégie de sortie du nucléaire, en demandant à Engie de prolonger les deux réacteurs les plus récents.

Engie s'était toutefois montré réticent, évoquant notamment un délai trop court et des incertitudes sur l'impact financier d'une telle mesure.

En décembre, le groupe a par ailleurs annoncé une provision supplémentaire de 3,3 milliards d'euros liée notamment au démantèlement des centrales nucléaires de ses filiales Synatom et Electrabel en Belgique.

