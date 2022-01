Engie : accord pour la vente de Culturespaces

Engie et Bruno Monnier, le président et fondateur de Culturespaces, annoncent avoir conclu un accord avec le consortium formé par IDI et Chevrillon, pour la cession de 100% de Culturespaces (70ME de CA en 2019).



IDI est un spécialiste du capital investissement, tandis que Chevrillon est 'une société à actionnariat familial qui investit dans des entreprises industrielles et de services, existantes ou nouvellement créées, dans l'optique de les transformer en leaders nationaux ou mondiaux'.



Détenu par Engie (86,14%) et Bruno Monnier (13,86%), Culturespaces est un spécialiste français de la gestion globale de lieux culturels et pionnier mondial dans la création de centres d'art numériques et d'expositions immersives.



Avec cette cession, Engie poursuit son plan de recentrage stratégique dont l'objectif est de se concentrer sur ses activités coeur liées à l'énergie.



Engie assure que le consortium d'acheteur entend 'accélérer le développement international' de Culturespaces.

L'opération devrait être conclue au cours du premier semestre 2022.



