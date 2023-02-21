Engie annonce 22-25 Mds d'investissements de croissance entre 2023 et 2025

21 février (Reuters) - Engie SA:
* ENGIE ACCÉLÈRE SA CROISSANCE DURABLE AMBITIONS ÉLEVÉES
DANS LES
RENOUVELABLES POUR SOUTENIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE QUATRE
PAYS NET ZÉRO CARBONE D'ICI 2030
* CONFIRMATION DES OBJECTIFS RENOUVELABLES GRÂCE À UN
PORTEFEUILLE
DE PROJETS SOLIDE ET DIVERSIFIÉ DE 80 GW
* 22 À 25 MILLIARDS D'EUROS DINVESTISSEMENTS DE CROISSANCE
ENTRE
2023 ET 2025, SOIT UNE AUGMENTATION DE 50 % PAR RAPPORT À
2021-2023
* POLITIQUE DE DIVIDENDES CONFIRMÉE: TAUX DE DISTRIBUTION
COMPRIS
ENTRE 65 ET 75% DU RNRPG AVEC UN PLANCHER ANNUEL DE 0,65
* QUATRE PAYS NET ZÉRO CARBONE EN 2030, UNE PREMIÈRE ÉTAPE
VERS LE
NET ZÉRO CARBONE SUR LES TROIS SCOPES DU BILAN CARBONE EN 2045
* MONTÉE EN PUISSANCE DES CAPACITÉS FLEXIBLES ET DES GAZ
RENOUVELABLES AVEC DES OBJECTIFS AMBITIEUX EN 2030
* HORIZON 2030: DÉVELOPPER UNE CAPACITÉ DE PRODUCTION
D'HYDROGÈNE
VERT DENVIRON 4 GW
* HORIZON 2030: DISPOSER DE 700 KM DE RÉSEAUX D'HYDROGÈNE
DÉDIÉS
ET D'UNE CAPACITÉ DE STOCKAGE DE 1 TWH
* HORIZON 2030: EXPLOITER PLUS DE 100 STATIONS DE
RAVITAILLEMENT
* INVESTIRA 3,5 MILLIARDS D'EUROS DANS LES ÉNERGIES
DÉCARBONÉES
D'ICI 2030
Texte original bit.ly/3kfaaA0
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(Gdansk Newsroom)