Engie anticipe une poursuite de sa croissance en 2022-2024 après une bonne année 2021

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'énergie et de services aux entreprises Engie a annoncé mardi s'attendre à poursuivre sa croissance entre 2022 et 2024, après des résultats portés l'année dernière par les prix de l'énergie.

Pour 2022, Engie table sur un résultat net récurrent part du groupe compris entre 3,1 milliards et 3,3 milliards d'euros. Cet objectif repose sur une fourchette indicative d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 10,7 milliards à 11,1 milliards d'euros et de résultat opérationnel courant (Ebit) de 6,1 milliards à 6,5 milliards d'euros, a précisé le groupe dans un communiqué.

Pour 2023, Engie vise un résultat net récurrent part du groupe compris entre 3,2 milliards et 3,4 milliards d'euros, un Ebitda de 10,9 milliards à 11,3 milliards d'euros et un Ebit de 6,2 milliards à 6,6 milliards d'euros. En 2024, le résultat net récurrent part du groupe est attendu entre 3,3 milliards et 3,5 milliards d'euros, un objectif reposant sur une fourchette indicative d'Ebitda de 11,3 milliards à 11,7 milliards d'euros et d'Ebit de 6,4 milliards à 6,8 milliards d'euros.

A l'horizon 2024, la croissance des résultats devrait être "principalement portée par les investissements dans les renouvelables", a indiqué Engie.

Des résultats jugés "très solides"

Le groupe a présenté ces perspectives après avoir publié des résultats 2021 qualifiés de "très solides" par la directrice générale d'Engie, Catherine MacGregor, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

En 2021, Engie a dégagé un résultat net part du groupe de 3,7 milliards d'euros, contre une perte nette de 1,5 milliard d'euros en 2020. Le résultat avait alors été plombé notamment par la comptabilisation d'une dépréciation des actifs nucléaires du groupe.

L'an dernier, le résultat net récurrent part du groupe d'Engie a atteint 3,2 milliards d'euros, contre 1,7 milliard d'euros un an plus tôt. Le résultat net récurrent part du groupe des activités poursuivies s'est établi à 2,9 milliards d'euros.

Engie a dégagé en 2021 un Ebitda de 10,6 milliards d'euros, en hausse de 18,6% en données publiées et de 21,9% en comparable. Le résultat opérationnel courant est ressorti à 6,1 milliards d'euros, en progression de 36,8% en données publiées et de 42,2% sur une base comparable.

Engie a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 57,9 milliards d'euros, en hausse de 30,6% en données publiées et de 33,1% à périmètre et taux de change constants.

Selon le consensus réalisé par Factset, les analystes anticipaient en moyenne pour 2021 un chiffre d'affaires de 60,05 milliards d'euros, un Ebitda de 10,82 milliards d'euros, un Ebit de 6,17 milliards d'euros, un résultat net part du groupe de 3,31 milliards d'euros et un résultat net récurrent de 3,37 milliard d'euros.

Engie tablait de son côté sur un résultat net récurrent part du groupe compris entre 3 et 3,2 milliards d'euros. Cet objectif, relevé en novembre dernier, reposait sur un Ebitda compris entre 10,8 et 11,2 milliards d'euros et sur un Ebit compris entre 6,1 et 6,5 milliards d'euros.

Engie propose un dividende de 0,85 euro par action, en numéraire, au titre de l'exercice écoulé, contre 0,53 euro pour l'exercice précédent. Ce montant représente un taux de distribution de 66% et est supérieur au dividende plancher de 0,65 euro par action prévu par le groupe pour la période 2021-2023.

