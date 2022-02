Engie : choisit Vallourec pour le projet HyPSTER

Vallourec annonce avoir été choisi par Storengy, filiale d'Engie, afin de fournir une offre complète de solutions tubulaires et de services associés, dans le cadre de ' HyPSTER ', un projet de stockage d'hydrogène renouvelable soutenu par l'union européenne.



Situé sur le site de stockage souterrain de gaz naturel de Storengy à Etrez (Ain), le projet HyPSTER consiste à concevoir et opérer un démonstrateur industriel de production, de stockage souterrain et d'utilisation d'hydrogène renouvelable.



Dans ce cadre, Vallourec a été retenu pour fournir une offre complète de tubes, de services et de connexions VAM21, testées et validées pour le stockage de l'hydrogène.



Les tubes fournis par Vallourec sortiront de l'usine française d'Aulnoye-Aymeries à l'été 2022 et seront livrés juste avant leur installation, au 3e trimestre 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.