Engie confirme ses objectifs 2021 et annonce des perspectives à horizon 2023

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur de gaz et d'électricité Engie a confirmé mardi ses objectifs pour 2021 et présenté des objectifs pour 2023, après avoir vu ses résultats progresser au premier trimestre grâce notamment à une hausse des prix de l'électricité en Europe.

Pour 2023, Engie vise un résultat net récurrent part du groupe compris entre 2,7 milliards et 2,9 milliards d'euros, sur la base d'une fourchette indicative d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 10,3 milliards à 10,7 milliards d'euros et de résultat opérationnel courant (Ebit) de 5,7 milliards à 6,1 milliards d'euros.

Pour 2021, Engie table toujours sur un résultat net récurrent part du groupe compris entre 2,3 milliards et 2,5 milliards d'euros. Cet objectif repose sur une fourchette indicative d'Ebitda de 9,9 milliards à 10,3 milliards d'euros et d'Ebit de 5,2 milliards à 5,6 milliards d'euros, a rappelé Engie.

Le groupe prévoit également pour 2021 des investissements de croissance compris entre 5,5 milliards et 6 milliards d'euros, et environ 4 milliards d'euros d'investissements de maintenance et de financement des provisions nucléaires belges.

Le résultat opérationnel courant en hausse de 8,3% au premier trimestre

Au premier trimestre, Engie a "réalisé une performance opérationnelle solide, grâce notamment à une plus grande disponibilité des actifs nucléaires belges et a bénéficié de prix de l'électricité plus élevés en Europe", a commenté le groupe dans un communiqué. "Ces effets ont plus que compensé l'impact du froid extrême qui a frappé le Texas pour lequel le groupe estime que l'impact potentiel sur l'année pleine compris entre 80 millions et 120 millions d'euros reste inchangé, dans l'attente d'informations complémentaires sur les créances des activités de Supply", la branche approvisionnement du groupe, a poursuivi Engie.

Sur les trois premiers mois de 2021, le résultat opérationnel courant s'est établi à 2,07 milliards d'euros, en hausse de 8,3% en données publiées et de 10% sur une base organique.

L'excédent brut d'exploitation est ressorti à 3,22 milliards d'euros, en hausse de 5,3% en données publiées et de 7,3% à périmètre et changes constants.

Le chiffre d'affaire du groupe a atteint 16,87 milliards d'euros, en hausse de 2,3% en données publiées et de 4,8% en organique.

Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un Ebit de 2,07 milliard d'euros, sur un Ebitda de 3,2 milliards d'euros et sur un chiffre d'affaires de 19,03 milliards d'euros pour le premier trimestre.

Entre 9 milliards et 10 milliards de cessions prévues entre 2021 et 2023

Concernant son recentrage stratégique, Engie a confirmé viser une sortie définitive du charbon, important émetteur de gaz à effet de serre, en Europe d'ici à 2025 et dans le monde d'ici à 2027.

Le groupe prévoit d'accélérer le rythme annuel de son développement dans les énergies renouvelables, afin d'atteindre une capacité totale installée de 50 gigawatts (GW) en 2025 et 80 GW en 2030. "Cette croissance annuelle moyenne, de 3 GW actuellement, passera à 4 GW entre 2022 et 2025, puis à 6 GW entre 2026 et 2030, principalement par le biais d'un développement organique", a expliqué Engie.

Au niveau financier, le recentrage d'Engie implique 9 milliards à 10 milliards d'euros de cessions entre 2021 et 2023, ainsi que des investissements de croissance compris entre 15 milliards et 16 milliards d'euros sur cette même période, "dont environ 55% sont déjà engagés". Ces investissements seront répartis à 40-45% pour les Renouvelables, 30-35% pour les Infrastructures et 15-20% pour Energy Solutions, la branche spécialisée dans les infrastructures énergétiques décentralisées bas carbone, a précisé Engie.

Engie lance en outre un "plan de performance conçu pour améliorer l'efficacité des activités opérationnelles et des fonctions support". Ce plan permettra une "contribution nette à l'Ebit de 600 millions d'euros sur la période 2021-2023. Cette augmentation nette de l'Ebit est sous-tendue par une amélioration brute d'un peu plus d'un milliard d'euros", a indiqué Engie.

Par ailleurs, le groupe a annoncé l'introduction d'un dividende plancher de 0,65 euro par action pour la période 2021 à 2023.

